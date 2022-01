Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta lui Ciprian Marica? A trecut prin clipe cumplite

Ana Muntean, fosta amantă a lui Ciprian Marica, a avut ghinionul de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2. Blonda a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit, dar și cum a reușit să se ”pună pe picioare”.

Ana Muntean a intrat în atenția tuturor atunci când în spațiul public au apărut imaginile cu ea și Ciprian Marica în timp ce își ”trăiau povestea de dragoste” într-o camera de hotel din Cluj. Potrivit informațiilor apărute, la acea vreme, fotbalistul a avut o aventură cu nimeni alta decât soția prietenului său. Filmulețul în care cei doi sunt surprinși împreună a apărut în spațiul public și este surprins momentul în care cel înșelat îi confruntă pe cei doi amanți.

(VEZI ȘI:CIPRIAN MARICA, LA UN PAS SĂ-ȘI PIARDĂ FAMILIA DUPĂ AVENTURA CU ANA MUNTEAN. IATĂ CINE I-A SALVAT CĂSNICIA)

Timpul a trecut, a vindecat rănile partenerilor înșelați, iar lucrurile au intrat în linie dreaptă pentru cei doi, dar nu împreună ci separat.

De curând, Ana Munteanu a revenit pe rețelele de socializare cu o veste nu tocmai bună. Blonda a povestit cum a trecut peste infecția cu COVID-19, dar și care este stare ei după două săptămâni în care nu a reușit să facă sport și să țină dietă:

”Timp de două săptămâni cât am stat în carantină (din cauza că am fost infectată cu Sars-Cov 1, 2, sau ce forme or mai fi) nu m-am antrenat deloc. Nici în vacanțe nu reușesc să fac pauză mai mult de 2, 3 zile de la antrenamente. De ce? Pentru că mă simt bine, am mai multă energie, am un tonus mai bun, iar beneficiile sunt interminabile din punctul meu de vedere, pentru sănătatea corpului, a minții și a sufletului.

În aceste două săptămâni nu am făcut efort deloc și am mâncat aproape ca majoritatea dintre noi (pâine, câte o friptură cu garnitură, câte un desert, un popcorn, un sandvich, etc). Dar nimic ieșit din comun. M-am subțiat destul de tare, ca și când aș fi slăbit. Mușchii și-au pierdut din volum (nemaifiind antrenați și, cu siguranță, nu am acoperit gramajul zilnic de proteină), și-au pierdut din forță, din rezistență și din tot.

Deși păream mai slabă, de fapt, nivelul țesutului adipos era mai mare datorită alimentației, iar masa musculară scăzuse. Deci, a fii slab, nu înseamnă neapărat un lucru bun. Noroc cu minunatul nostru corp și cu memoria celulară, putem reveni la forma de dinainte fără prea mari eforturi”, spune fosta amantă a lui Ciprian Marica pe contul ei de socializare.

Ce spunea Ana Muntean despre aventura cu Ciprian Marica

(VEZI ȘI:NU E BANC! CIPRIAN MARICA ÎȘI DĂ AMANTA ÎN JUDECATĂ. CARE E MOTIVUL)

A trecut un an de când Ana Munteanu și-a înșelat soțul cu Ciprian Marica. Blonda susține că acea perioadă a fost una constructivă din care a învățat multe. Își asumă tot, cu bune și cu rele, cât despre regrete, nici nu se pune problema:

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret. (…)

Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii .

Sursa foto: Arhiva CANCAN