Ce s-a întâmplat cu Guccifer, celebrul hacker care sabota vedetele. Primele declarații după eliberarea din arest

În urmă cu aproape un deceniu, Guccifer era cunoscut de întreg mapamondul. Hackerul a făcut aproape 8 ani de închisoare, atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii. Eliberat recent din arest, a dat un prim interviu.

Marcel Lehel Lazăr, hackerul român supranumit Guccifer, cel care a contribuit la aflarea faptului că Hillary Clinton a folosit un server privat de e-mail în timp ce era secretar de stat, a fost eliberat.

Românul a stat aproape opt ani în spatele gratiilor pentru încălcarea măsurilor de securitate, conturile de e-mail aparţinând unor persoane publice din România, cu scopul de a intra în posesia datelor confidenţiale aflate în poşta electronică. Printre persoanele al căror e-mail a fost spart de orădean, se află fostul director al SRI, George Maior, şi europarlamentarul PSD Corina Creţu.

Ieșit din închisoare, hackerul susține că dorește să se reconecteze cu familia, după o absență atât de mare din viața lor. Marcel are o fiică și este căsătorit.

„Încă încerc să mă conectez cu familia mea, cu fiica mea, cu soția mea. Am fost plecat de mai bine de opt ani, așa că acesta este un gol mare, pe care încerc să-l umplu cu tot ce este necesar”, a spus Guccifer.

„A citi e-mailurile altcuiva nu este OK. Și am plătit pentru asta, știi. Oamenii trebuie să aibă intimitate. Dar, vezi tu, nu aș fi vrut să știu despre ce vorbesc vecinii mei. Dar am vrut să știu despre ce vorbesc acești tipi din Statele Unite și acesta este motivul pentru care. Eram sigur că, acolo, se întâmplă lucruri rele. Acesta este motivul pentru care am făcut-o, nu un alt motiv dubios. Ceea ce am făcut este în regulă.”, a spus Guccifer pentru The Intercept.

