Ce s-a întâmplat la ultima întâlnire dintre Oana și Mioara Roman: ”A definit, practic, întreaga ei viață”

Oana Roman era în vacanță atunci când mama ei s-a stins din viață. Vedeta se afla în Egipt pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale. Totuși, a vizitat-o pe Mioara Roman chiar înainte să plece din România. De curând, ea a povestit ce s-a întâmplat la ultima lor întâlnire.

Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă foarte grea. A fost devastată atunci când și-a pierdut mama. Cele două aveau o relație specială, iar Oana o vizita foarte des pe Mioara Roman la centrul de vârstnici de la Snagov. Mai mult decât atât, ea a fost să o vadă și cu puțin timp înainte ca fosta jurnalistă să se stingă din viață. Atunci, au avut parte de un moment special, iar vedeta crede că nimic nu este întâmplător.

Oana Roman a povestit că mama ei se simțea foarte bine atunci când a vizitat-o ultima dată. La acel moment, a simțit nevoia să îi citească. Ea a ales un eseu realizat de eseistul și filologul Petru Creția, acesta fiind cel mai bun prieten al Mioarei Roman și al fostului său soț, Petre Roman.

Astfel, vedeta a mărturisit că ultima întâlnire cu mama ei nu a decurs întâmplător în acest fel. Chiar dacă atunci nu știa că nu o va mai vedea în viață pe Mioara Roman, acum Oana consideră că ce s-a întâmplat atunci a definit întreaga ei existență.

„Țin minte că ultima noastră întâlnire, practic cu o zi înainte ca eu să plec cu Isa, de ziua ei, așa cum făceam în fiecare an, și culmea, era o perioadă în care mama era foarte bine, am fost la ea și, nu știu de ce, am simțit în acea zi să-i citesc.

Și am citit un eseu scris de Petru Creția despre Omul Valah, și care era plin de umor, în care vorbea despre metehnele românilor. I-am citit mamei acest eseu, am râs cu ea, și la final am întrebat-o: Mamă, ți-a plăcut?, și ea mi-a zis: «Splendid!».

Practic aia a fost ultima mea întâlnire cu ea și ultimul cuvânt pe care ea mi l-a spus, care a avut legătură cu cititul, deci cu o carte care a definit, practic, întreaga ei viață. Așa a fost ultima mea întâlnire cu ea- despre o carte- și despre Petru, care a fost cel mai bun prieten al lui tata și al ei.

A fost pentru noi o personalitate absolut definitorie în casă și, cumva, vezi, că și finalul ăsta a fost unul cu o anumită însemnătate, că a fost legat de unul dintre lucrurile pe care le iubea cel mai mult în viață, și anume cărțile și cititul.

Și faptul că eu ultima oară când m-am întâlnit cu ea am putut să-i citesc dintr-o carte, pentru mine este un lucru extraordinar”, a mărturisit Oana Roman, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.