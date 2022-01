Ce sacrificii din dragoste a făcut Diana Munteanu? Făcea naveta pentru a se vedea cu fostul soț

Diana Munteanu a povestit detalii neștiute despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul relației sale de căsnicie cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu.

Prezentatoarea TV, Diana Munteanu și antrenorul de fotbal, Claudiu Niculescu, s-au căsătorit în anul 2007. Din rodul iubirii lor s-a născut unicul lor copil, pe nume David. Relația celor doi nu a durat foarte mult, iar după doar șapte ani de căsnicie, în 2014 au divorțat.

Acum, copilul celor doi locuiește cu vedeta de televiziune, iar cu tatăl se vede cu el cât poate de des.

”Nu am nici o restricţie în privinţa vizitelor. Diana este foarte înţelegătoare şi mă lasă să stau cu David cât vreau, când vreau, inclusiv să plecăm în vacanţe. Asta îi face bine copilului. Fiecare weekend după meci mi-l petrec cu David, facem diferite activităţi. Mergem la mall, la film, la locul de joacă”, spunea Claudiu în 2015 pentru click.ro.

Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu, acum antrenor la Concordia Chiajna, a vorbit în direct, în cadrul unei emisiuni TV, despre perioada în care fostul atacant a evoluat în Germania.

Diana Munteanu a fost nevoită să facă naveta

Pe timpul mariajului, Diana Munteanu avea și atunci o carieră în televiziune, iar Claudiu era fotbalist. Invitată în cadrul emisiunii AS.RO LIVE, a lui Cătălin Oprișan. Vedeta TV a mărturisit că pe timpul în care soțul ei de pe atunci juca în afara României, ea făcea naveta.

”Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: «Vii cu ea aici, te muți cu ea aici».

Eu în perioada aia filmam «Conferința de presă», veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru”, a povestit Diana Munteanu, cu referire și la cariera lui Niculescu la Omonia Nicosia (2009-2010).

