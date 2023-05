Ce salariu are, de fapt, Florin Talpan la CSA Steaua. „Mi-am cerut banii înapoi”

Florin Talpan a devenit extrem de mediatizat în presa românească după ce a început „bătălia” cu Gigi Becali pentru palmaresul și marca Steaua. De 10 ani, juristul clubului CSA Steaua se luptă în instanță cu finanțatorul FCSB. Nu de puține ori însă, Talpan s-a plâns de situația sa la clubul militar. El a dezvăluit, recent, câți bani câștigă la CSA Steaua, dar nu a uitat să-și exprime, din nou, nemulțumirile.

În urmă cu un deceniu, între clubul CSA Steaua și Gigi Becali a pornit un adevărat „război” pentru palmaresul și marca legendarei echipe Steaua. De atunci, Florin Talpan, juristul clubului militar, a devenit extrem de cunoscut în peisajul fotbalului românesc. El s-a făcut remarcat prin ambiția și îndârjirea cu care se luptă în instanță cu finanțatorul FCSB.

Câți bani câștigă Florin Talpan la CSA Steaua

În ciuda faptului că s-a implicat total în diferendul juridic dintre CSA Steaua și Gigi Becali, Florin Talpan și-a arătat, de nenumărate ori, nemulțumirea față de situația sa la clubul militar. Atunci când a avut ocazia, juristul s-a plâns și de salariul pe care îl primește la CSA Steaua.

El a dezvăluit recent câți bani câștigă, de fapt, la clubul roș-albastru. Cu această ocazie, nu a uitat să amintească faptul că în urma unui diferend pe care l-a avut cu cei din FRF, clubul nu i-a mai acordat un spor lunar. În plus, nu a uitat să trimită câteva săgeți către contabilul clubului roș-albastru, care îi obstrucționează activitatea. Totuși, Talpan nu are de gând să se dea bătut și va continua „lupta” pentru palmaresul și marca Steaua.

„Până în 10.000 de lei, dar mi s-au luat din acești bani. Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și i-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc. Mă confrunt cu o problemă foarte grea la Steaua.

Contabilul șef de aici obstrucționează activitatea mea și a altora. Sunt multe taxe și marea majoritate a antrenorilor dau bani din buzunar, pentru că lui îi este frică.

Sunt taxe care sunt impuse de regulamente și trebuie achitate în termen. Îți respinge cererea, dacă nu faci asta. Dacă ești într-o funcție, mai bine pleci și lași funcția”, a declarat Florin Talpan pentru Fanatik.

