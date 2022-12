Ce scrie presa internațională despre mega-dosarul de la București. BBC: ”Andrew Tate, reținut în România pentru trafic de persoane”

Pe data de 29 decembrie, procurorii DIICOT au efectuat perchiziții la vila din Pipera a fraților Tate, dar și la domiciliul fostei polițiste care face parte, se pare, din brigada lor. Anchetatorii au decis, aseară, reținerea lui Andrew și Tristan Tate alături de alte două persoane, pentru 24 de ore. Imediat după ce au fost încătușați, presa internațională a preluat povestea și imaginile cu milionarii flancați de mascați.

După ce frații Tate au fost încătușați, publicații și site-uri din întreaga lume au preluat subiectul. Printre acestea, se numără: BBC, Reuters, The Mirror, Reddit, Skynews, The Telegraph, The Guardian, Tmz, Daily Mail și multe altele.

Despre scandalul Tate, BBC a transmis faptul că fostul concurent de la „Big Brother” a fost arestat în România, țara în care s-a stabilit de ani buni. De asemenea, publicația a amintit și momentul din anul 2016, în care Andrew Tate a lovit o femeie cu centura. În plus, jurnaliștii au amintit faptul că fostul kickboxer este interzis pe rețelele de socializare, ca urmare a limbajului său instigator la ură.

„Andrew Tate, reținut în România pentru un caz de trafic de persoane. Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut în România în cadrul unei anchete privind traficul de persoane și viol”, extras din materialul prezentat de BBC.

„BUCUREȘTI, 30 dec (Reuters) – Procurorii români au declarat joi că au reținut o personalitate dezbinatoare pe internet și fost kickboxer profesionist, Andrew Tate, sub suspiciunea de trafic de persoane, viol și formarea unui grup de crimă organizată”, a transmis Reuters.

„Controversatul fost kickboxer și influencer Andrew Tate a fost arestat sub suspiciunea de presupus trafic de persoane, viol și formarea unui grup de crimă organizată”, a transmis The Mirror.

Cu doar o zi înainte de redeschiderea dosarului, Andrew Tate și Greta Thunberg au avut un schimb de replici care a ajuns celebru pe internet. Luptătorul de kickboxing, originar din Statele Unite ale Americii, a vrut să facă o aroganță cu activista pentru mediu, spunându-i:

„Hello Greta Thunberg. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are motor de 16 cilindri. Mai am două Ferrari 812. Și ăsta e doar începutul. Te rog să-mi dai o adresă de email la care să-ți trimit lista completă a mașinilor mele și a emisiilor lor enorme”.

Nici activista de mediu nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns:

„Da, te rog, luminează-mă. Dă-mi e-mail la smalldi**[email protected]”, a răspuns tânăra, insultând mărimea bărbăției lui Andrew Tate.

