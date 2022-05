Ce se întâmplă dacă mănânci țelină timp de 7 zile. Cele 6 consecințe benefice complet neașteptate

Țelina proaspătă este un aliment care are o valoare nutritivă foarte bună și ajută la pierderea în greutate. Datorită proprietăților sale, are efecte benefice asupra organismului. Schimbările se văd după primele șapte zile de consum.

Țelina conține foarte mulți antioxidanți care ajută la procesul de slăbire. În componența sa se găsesc: vitamina C, vitamina B6, B12, vitamina K și multe alte minerale importante. În plus, are puține calorii și poate fi consumată crudă sau sub formă de suc.

Leguma este foarte bună și pentru creșterea imunității , dar și în prevenția cancerului. Compușii din țelină luptă cu toxinele care duc la formarea cancerului de sân. (CITEȘTE ȘI: Un bărbat din Maramureș câștigă dintr-un litru cât alții într-o zi de muncă. Produsul său este la mare căutare)

Care sunt cele 6 consecințe benefice ale mâncatului de țelină