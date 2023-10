Ce secret ascunde Mr. Pink, omul de care se leagă toate speranțele lui Irinel Columbeanu. Actualul partener al Monicăi Gabor a avut o viață fabuloasă

Mr. Pink ascunde un secret pe care doar apropiații lui îl cunosc. Partenerul de viață al Monicăi Gabor a avut o viață fabuloasă, chiar dacă a stat departe de lumina reflectoarelor, fiind o prezență discretă. Există, însă, câteva aspecte legate de trecutul bărbatului care formează o relație cu fosta soție a lui Irinel Columbeau de peste un deceniu. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Mr. Pink și Monica Gabor formează un cuplu de peste un deceniu. Aceștia locuiesc în Statele Unite ale Americii. De-a lungul timpului, multe persoane și-au pus întrebări legate de actualul partener de viață a Monică Gabor. Omul de afaceri, pe numele său real Ji Xiang, este lider spiritual tibetan. Bărbatul, care în SUA este cunoscut drept Poe Qui Ying Wangsuo, a trăit în pustietate.

Vezi și CE MAI FACE VOICU PÂNZAR, ȘOFERUL MONICĂI GABOR DIN TIMPUL CĂSNICIEI CU IRINEL COLUMBEANU. S-A SPUS CĂ AR FI AVUT O RELAȚIE CU „PATROANA”

Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor, a stat 3 ani în pustietate

Iubitul Monicăi Gabor provine dintr-o familie religioasă. Omul de afaceri nu doar că a studiat religia atât în Nepal, cât și în India, ci a primit titulatura e „Reîncarnare a Lui Budha Cel Viu” în adolescență. Titulatura a primit-o la vârsta de 16 ani. De altfel, Mr. Pink a stat trei ani în pustietate, primind încă un nume – Lhamo care, tradus din limba tibetană, înseamnă „zeitate”. De altfel, el și Monica Gabor s-au cunoscut la un eveniment caritabil.

După terminarea studiilor, Mr. Pink a devenit lider spiritual. S-a spus că ar fi înființat un cult denumit Gagyu – sectă albă. Prin acest cult s-ar fi promovat budismul tibetan și un stil de viață sănătos.

Vezi și CUMNATA LUI IRINEL COLUMBEANU, FAIMOASA RAMONA GABOR, NU VREA SĂ DEZVĂLUIE DETALII DESPRE IDENTITATEA IUBITULUI. CE MOTIV ARE

S-a spus că ar fi fost cântăreț

Monica Gabor povestea că Mr. Pink, la vârsta de 16 ani, a fost călugăr. Partenerul ei renunțase la bunuri și a preferat să trăiască modest. De altfel, de-a lungul timpului, despre iubitul Monicăi Gabor s-a spus că ar fi fost și cântăreț rock. S-a zvonit că i-ar fi fost interzisă intrarea în Taiwan, pe o perioadă de un an, după ce ar fi lansat un album de rock și hip hop prin care ar fi promovat budismul. De altfel, Mr. Pink îi este recunoscător familiei pentru educația care i-a fost oferită. Debutul în lumea afacerilor a avut la bază mentalitatea deprinsă din familie. Și anume că orice este posibil în viață.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viaţă, poţi să obţii. Dacă îţi cumperi bomboane de şase cenţi, probabil le poţi vinde cu şapte cenţi. Aşa am debutat în afaceri. Nu am obţinut o mulţime de bani, dar am învăţat elementele de bază”, a declarat Mr. Pink pentru revista Arabian Business.