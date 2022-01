Ce spune fostul fotbalist Robert Niță despre emisiunea Survivor România? ”Mi se pare inuman ceea ce se întâmplă”

Robert Niță a povestit pe canalul său de Youtube cum a fost selectat pentru a participa la emisiunea ”Survivor”, dar și care este părerea sa sinceră despre acest concurs.

Robert Niță este un fost jucător de fotbal de Liga 1. Acesta a făcut parte din echipe importante cum ar fi Rapid sau Steaua. El s-a clasat pe locul 3 în clasamentul golgheterilor în sezonul 2000-2001. Atacantul nu a avut o carieră foarte lungă din cauza fizicului său.

Robert Niță a regretat semnarea contractului cu Pro TV

După ce s-a lăsat de fotbal și s-a angajat la un loc de muncă normal, Robert Niță a început să facă și vlogguri pe Youtube. Acolo unde a și vorbit despre participarea sa în cadrul show-ului din Republica Dominicană. Robert Niță a adus acuzații grave la adresa ProTV-ului.

”M-au sunat într-o după-amiază. „Suntem de la Pro TV și am vrea să avem o discuție cu tine. Am avea o propunere, dar întâi vrem să te cunoaște, să avem o discuție”. Le-am spus că nu sunt în localitate, dar a doua zi ne putem vedea fără probleme. Nu știam despre ce e vorba. M-au întrebat dacă știu despre ce este vorba, dacă am urmărit.

Le-am spus că nu m-am uitat la emisiune. Cred că dacă mă uitam, și vă spun în premieră, dacă mă uitam la precedentele sezoane refuzam propunerea pentru că pe alocuri mi se pare inuman ceea ce se întâmplă la Survivor. Nu degeaba este cel mai tare show din lume. Mi se pare că îți testezi limitele un pic peste maxim. Nu știu dacă din comoditate, din teamă, dar dacă m-aș fi uitat cel puțin la o ediție întreagă aș fi refuzat”, a spus Robert Niţă pe canalul său de YouTube.

În momentul de față, fostul jucător de fotbal este propus pentru eliminare. Cătălin Zmărăndescu a fost cel care l-a nominalizat, argumentând că Faimosul nu poate ajuta echipa. Deși în clipul de pe Youtube spune că dacă ar fi citit atent, nu ar fi acceptat contractul pus în față de PRO TV, acum Robert Niță vrea să rămână în competiție. Mai mult, el crede că a fost propus să plece din concurs tocmai pentru că este un concurent foarte puternic.

