Ce tarif are Andreea Bălan pentru o oră? ”Prețul meu, sub valoarea a ceea ce am oferit”

Andreea Bălan (40 de ani) are o carieră îndelungată în industria muzicală de la noi, fiind una dintre cele mai cunoscute cântărețe. Vedeta se bucură de multă faimă în mediul online și are concerte nenumărate în toate zonele țării. Se numără printre cele mai solicitate soliste fie că e vorba despre emisiuni TV ori de spectacole și concerte. Câți bani cere pentru prestația ei?

Andreea Bălan se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, fiind solicitată des să urce pe scenă la diverse concerte sau spectacole. Solista a muncit mulți ani la rând pentru a avea succesul de care se bucură astăzi, iar acum ceva vreme vorbea despre prețurile ei la un concert. Fosta vedetă de la Antena 1 dezvăluia că prețul ei este sub valoarea pieței, fiind gândit strategic.

CITEȘTE ȘI: Victor Cornea și-a făcut bagajele, după primul Crăciun petrecut cu Andreea Bălan în calitate de logodnici. Unde a plecat tenismenul

Cântăreața spunea că, în opinia ei, toți artiștii sunt plătiți așa cum trebuie, dacă ar fi să ne raportăm la salariile de la noi din țară. Andreea Bălan mărturisea că un moment de-al ei poate porni de la 2000 de euro și poate ajunge la 5000 de euro, pentru 60 de minute. Artista este de părere că vedetele de peste hotare câștigă mai bine și pentru că nivelul de trai din străinătate este mai ridicat decât al nostru.

“Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel. Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema.

“Eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme, să zică „wow, dar ce show mi-a dat fata asta, nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare.’ Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte și ani și ani de zile am fost numărul 1 la vânzări pe concerte”, dezvăluia Andreea Bălan, într-un podcast pe YouTube.