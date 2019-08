Ce tragedie! Jurnalistul Horia Ghibuțiu și-a pierdut soția. “Va fi înmormântată…”

Celebrul jurnalist Horia Ghibuțiu trece prin momente cumplite. Soția lui, Carmen, s-a stins din viață, iar ziaristul este, pur și simplu, devastat. Mai multe persoane au publicat mesaje de condoleanțe pe pagina lui de Facebook.

“Draga noastră Carmen Ghibutiu va fi înmormântată joi, 22 august, ora 11.00, la Cimitirul Izvorul Nou din București. Omagiile pot fi depuse mâine după-amiază, la biserica din cimitir. O vom iubi mereu“, a scris Horia Ghibuțiu pe pagina sa.

“Carmen. Am căutat o poză cu Carmen. Nu am găsit. Poate nu știu să caut, poate nu am. Am găsit niște cuvinte. Nu ale ei, ale mele. Care i-au plăcut ei. Sunt astea: „Suntem fragili, atât de fragili. Avem un timp în care suntem vii și nimeni nu cunoaște cât este timpul său. Cât suntem vii, ce altceva putem măsura decât distanțele și timpul? Ni-mic. Sunt ele esențiale? Nu. Nimic din ce e profund uman nu putem măsura. Nimic din ce ne definește ca oameni nu are instrumente de măsură.”

Pe Carmen întâi n-am cunoscut-o. Întâi mi-a povestit-o el. Horia. Iubitul și iubitorul ei. Soțul ei. Pe el l-am întâlnit la o țigară. Iar el vorbea despre ea. Eu plecasem deja în povestea lui despre ea și mi-o imaginam. Și mă bucuram de felul în care povestea mă trage pe mine înspre frumusețe când El vorbește despre Ea. Mă bucuram că ei doi există. Mereu știu când într-o poveste există de-adevăratelea El și Ea. Nu știu, am greșit, mereu simt.

Peste vreo două luni, am întâlnit-o pe Carmen. Era exact cum o povestea Horia. Atât de firească, de luminoasă, că mi-a trecut prin cap atunci că minunăția aia de femeie știe ceva ce noi, ceilalți muritori, nu știm. Că are ceva ce noi nu avem. Că poate ceva ce noi nu putem. Și el este la fel: știe, are, poate ceva ce te face nu să-l saluți, ci să te înclini în fața lui. Poate de-aia ei doi nu sunt doar El și Ea, ci sunt Amândoi.

Azi, Carmen a plecat. N-am știu până azi cât de aproape îmi e ea de inimă, nu am fost apropiate în mod manifest. Doar ne făcea mare plăcere când ne întâlneam. Niciuna dintre noi nu ascundea asta. Azi însă, când am aflat că Ea nu mai este aici, plânsul meu țâșnit ca gheizerul mi-a spus că inima mea o iubește pe Carmen. De mult. Pentru mereu. Care mereu începe azi. <3“, a scris Ana Barton după decesul soției jurnalistului.

Horia Ghibuțiu are peste 20 de ani de experiență în presa din România. În prezent este producătorul emisiunii “Morning Glory”, pe care o realizează Răzvan Exarhu.