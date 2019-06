Ce trebuie să știi ca să câștigi 5.000 de euro pe lună! CNAS a făcut anunțul

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este în cautare de angajați. Salariul este pe măsură: 5.000 de euro pe lună! Ca să ai o asemenea remunerație, trebuie să fi specialist IT.

Informația a fost oferită de Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS.

„Dorinţa mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu doar cei câştigători, să înţeleagă inclusiv ce şanse au în sistemul de sănătate din România. Instituţia pe care o reprezint are în vedere ca, până la sfârşitul acestui an, să angajeze şase specialişti IT cu salariile mult peste nivelul chiar din piaţa privată. Avem această perspectivă pe care am construit-o legislativ – 5.000 de euro pe lună este o cifră care să motiveze pe foarte mulţi dintre voi şi mi-aş dori ca inclusiv cei care participă la acest Hackathon să aibă în vedere această perspectivă”, a declarat Răzvan Vulcănescu.