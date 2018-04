Cea mai grasă femeie din România este căutată de recuperatori

Cine nu și-o amintește pe Mariana Buică, femeia care cântărea un sfert de tonă, și care a aflat că este însărcinată… abia în a șaptea lună de sarcină? Ea a reușit să slăbească între timp vreo 100 de kilograme, dar a dat de alte probleme.

Acum cinci ani, olteanca Mariana Buică l-a căutat pe Cătălin Măruță ca să-i mediatizeze cazul, dramatic de altfel, după ce ajunsese la 240 de kilograme. Și-a dorit cu disperare să slăbească, și după o operație la stomac și diete foarte severe, ea a reușit să piardă aproape 100 de kilograme. Toată viața ei s-a schimbat la 180 de grade odată cu această transformare, ca să nu mai vorbim că a născut și de două ori imediat după asta. „Am 130 de kg acum. Am slăbit 104 kg în 10 luni. A fost dorința mea cea mai mare, mi s-a îndeplinit. E o schimbare. Nu aș mai putea să duc acum 100 de kg, îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, marturisea Mariana Buică în urmă cu aproximativ un an.

Între timp, femeia a dat de alte probleme. Și-anume financiare. Pentru că provine dintr-o familie modestă, ea nu avea niciun venit, iar tatăl copiilor ei nu prea stătea pe-acasă, femeia a ajuns să se împrumute de bani, iar acum nu mai are de unde să-i dea înapoi. Așa că au pornit recuperatorii pe urma ei. Există un proces deschis la Judecătoria Craiova, deschis împotriva ei, pentru recuperarea banilor.

