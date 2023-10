Cea mai sănătoasă și ieftină salată din lume. Costă nici măcar un leu și te ajută să slăbești

Un renumit medic a dezvăluit care este cea mai ieftină și sănătoasă salată din lume. Necesită doar câteva ingrediente simple, pe care le are oricine în gospodărie. Mai mult de atât, poate fi mâncată vreme de o săptămână și o porție costă mai puțin de un leu.

Dr. Mihail Pautov, celebrul prezentator de la emisiunea Medicool, difuzată pe Antena 1, a decis să împărtășească rețeta și modul de preparare. Tatăl său care este, de asemenea, medic, i-a dezvăluit secretul, iar el a decis să-l transmită mai departe. În plus, este extrem de simplu de preparat, și pentru cei care nu sunt chefi în bucătărie.

Beneficiile preparatului ieftin și gustos

O salată de varză ușor murată conține vitamina C, potasiu și fier care ajută la transportul oxigenului în corp. Asigură și 54% din valoarea zilnică recomandată de vitamina C, 85% din necesarul zilnic de vitamina K, are 3 grame de fibre, 2 grame de proteine. De asemenea, conține și: vitamina A, biotină, vitamina 1 și vitamina B6. De asemenea, este cel mai bun probiotic pe care îl poți mânca. Nu putem omite nici faptul că varza ajută la scăderea tensiunii, reglează digestia și poate scădea colesterolul. Astfel, îi poate ajuta și pe cei care vor să slăbească.

„Cea mai sănătoasă și ieftină salată din lume. Există 3 motive pentru care salata aceasta este efectiv cea mai tare din lume:

Se face foarte ușor. După ce ai făcut-o, poți să mănânci o săptămână din ea și pe zi ce trece. Este cea mai ieftină salată din lume. Te costă efectiv un leu o porție Este, probabil, cea mai sănătoasă salată din lume”, spune Dr. Mihail Pautov.

Ingrediente pentru salată și modul de preparare

Ingredientele pentru salată:: două kilograme de varză, doi morcovi mari. Pentru saramură, este nevoie de: un litru de apă, două linguri de sare, 100 de grame de zahăr, 100 de ml de ulei de floarea soarelui, 10-15 boabe de piper negru, 3 foi de dafin, 150 de ml de oțet original de mere.

Redăm instrucțiunile de preparare, transmise de Dr. Mihail Pautrov:

„O să dăm prin răzătoare varza și morcovii astfel încât să fie, în felul acesta, tocate mărunt și le amestecăm. Punem oala cu apă la fiert, un litru de apă peste care amestecăm două linguri de sare, 100 de grame de zahăr, 100 de ml de ulei de floarea soarelui, 10-15 boabe de piper negru, 3 foi de dafin și în momentul în care a dat în clocot, oprim focul și punem 150 de ml de oțet.

Mai departe, punem acest amestec în borcan și turnăm saramura peste salată. După ce s-a răcit, pur și simplu punem acest borcan în frigider și putem să ne servim o săptămână, depinde ce cantitate ne-am făcut și ea, cum ziceam, devine din ce în ce mai bună pentru că oțetul, sarea și zahărul din acea saramură o să digere treptat. O să fermenteze conținutul din această salată și o să o facă mai ușor de digerat, mai bună la gust, mai fragedă și, pe zi ce trece, culmea, mai sănătoasă”, a spus medicul pe Facebook.

