Cea mai sexy prezentatoare TV, Lavinia Tîrzianu, apariție incendiară cu noile silicoane. FOTO

În luna iubirii, frumoasa prezentatoare a emisiunii Folclorul sub lupa, Lavinia Tîrzianu, a îndrăznit să arate ceea ce mulți și-ar fi dorit să vadă.

Lavinia a realizat un pictorial extrem de sexy, reprezentand un cadou de Valentine`s day, in care si-a etalat noile dotari. Prezentatoarea Etno tv spune ca ramane secret cu cine va sarbatori ziua indragostitilor.

Formele au ieșit la vedere

Prezentatoarea Etno tv, Lavinia Tîrzianu, a mers cu pieptul inainte in fata aparatului de fotografiat lasandu-si formele sexy la vedere dar acoperita, totodata, cu mult mister. Este pentru a doua oara cand realizeaza un pictorial sub blitului fotografului Eugen Alesiuc, de aceasta data special pentru ziua indragostitilor.

„Cadoul pe care mi l-am facut in avans pentru 14 februarie, este acest shooting in care m-am simtit in elementul meu. M-am gandit ca e momentul oportun sa incurajez femeile sa se iubeasca foarte mult.

Valantine`s day nu se dedica doar cuplurilor ci si propriilor persoane. De Valentine`s day o sa sarbatoresc, cu siguranta, in oras. Sa spun daca este vorba de cineva nu am cum, o sa dezvalui secretul la momentul potrivit”, a declarat Lavinia pentru Star Popular.

