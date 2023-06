Ceartă urâtă între mama lui Smiley și CRBL. De la ce a pornit tot conflictul devoalat în emisiunea lui Măruță

În urmă cu un an, CRBL a mărturisit că s-a certat cu mama lui Smiley, pe vremea trupei Simplu. Artistul a fost acuzat pe nedrept de doamna Maria când era, de fapt, vina lui Marius Moga. În urma conflictului, și-a stricat și prietenia cu artistul de la PRO TV.

La începutul anilor 2000, trupa Simplu făcea furori în România, dar în 2011, Marius Moga, Smiley și CRBL au ales să opteze pentru cariere solo. Mulți au crezut că s-au certat, din moment ce nu ar fi arătat că aveau de gând să meargă pe drumuri separate. Abia acum un an, în 2022, CRBL, pe numele său real Eduard Mihail Andreianu, a spus de unde ar fi pornit totul.

CRBL s-a certat cu Smiley și cu mama lui

Conflictul din cauza căruia CRBL și Smiley nu și-au mai vorbit 3 luni a plecat de la faptul că mama lui Tiberiu Andrei Maria s-a supărat pentru că fiul său și-a rupt mâna pe role, cu Marius Moga, dar ea credea că Eduard este vinovat. Ulterior, i-a și acuzat pe băieți că îl folosesc pe fiul lor pentru bani. Redăm conversația dintre CRBL și prezentatorul emisiunii la care a fost invitat, Cătălin Măruță:

„Cătălin Măruță: Când era Simplu v-ați certat, v-ați bătut?

CRBL: Nu am vorbit trei luni. Mergeam la concert împreună, dar nu vorbeam, eu cu Smiley. Nici salut. După, ne-am dat seama că suntem proști, am fost certat de doamna Maria că și-a rupt mâna, dar a fost Moga de vină. S-a dus să se dea cu rolele și și-a rupt mâna. Mama lui Smiley, mi-a zis că «E băiatul meu, îl folosiți ca să faceți bani!» M-am certat cu doamna Maria”.

Cătălin Măruță: Te-ai certat cu mama lui Smiley?

CRBL: Da, pai de-acolo a început cearta cu Smiley. Și eu tâmpit, în loc să o las pe femeie să își spună oful… Moga și cu Smiley, doi roleri sportivi, s-au dus să se dea pe rampă”

Cum s-a rezolvat conflictul

Pentru că aveau concerte de onorat, cei doi artiști a trebuit să găsească o cale de împăcare. CRBL și-a cerut scuze pentru schimbul dur de replici cu doamna Maria. Astfel, a reușit să rezolve problemele cu Smiley și familia sa și să rămână prieteni în continuare.

„Inițial, pentru mine a fost dansul, apoi a trebuit să evoluez, să învăţ să cânt lângă Smiley. Mult timp am fost complexat că nu ştiu, că nu pot, târziu am luat primele lecţii de canto.

Datorită şi din cauza lui Smiley, că râdea de mine pe scenă! Am făcut pasul către canto pentru a-mi educa urechea. Cu Smiley am stat certați câteva luni. Şi-a rupt mâna la un moment dat domnul Smiley, aveam niște concerte contractate.

I-am zis să stea doar pe scenă, am vorbit şi cu mama lui, am avut un clinci, am stat nevorbiți câteva luni. Mi-am cerut scuze ulterior, eram mai recalcitrant, am folosit şi nişte cuvinte urâte, apoi s-a aşezat totul. Şi cu Smiley, şi cu părinţii lui”, a spus CRBL în emisiunea lui Cătălin Măruță, în urmă cu un an.

