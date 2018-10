Cele mai sexy poze cu Daniela Crudu de la „Ultimul Trib”! Cruduța a arătat TOT la show-ul de la Antena 1

Daniela Crudu se bucură din plin de momentele pe care le petrece în Madagascar, acolo unde filmează pentru emisiunea “Ultimul trib“. Bruneta profită cât se poate că se află în exotica insula africană, oceanul și plaja fiind foarte aproape. Astfel, Daniela Crudu se pozează în cele mai sexy ipostaze, în diferite costume de baie.

Cruduța a arătat TOT la show-ul de la Antena 1, părțile intime fiind expuse în toată splendoarea lor. Aceasta s-a pozat cât mai dezbrăcată sub razele soarelui din Madagascar. ‘Nu avem nimic aici, dar în același timp mă bucur de tot ceea ce trăiesc, vă promit că o să vedeți o altă Cruduța în această emisiune, ce nu ați mai întâlnit! M-am redescoperit și sper să vă placă, să fiți mândri de mine!’, a povestit Daniela Crudu.

„Sunt foarte, foarte departe de casă. Îmi e foarte greu fără telefon, fără instagram, fără facebook, fără cafea, fără nimic. Nu avem nimic aici, dar în acelaşi timp mă bucur de ceea ce trăiesc şi vă jur că o să vedeţi o altă Cruduţa în emisiunea asta. Ce nu aţi mai văzut, ce nu aţi mai întâlnit. M-am redescoperit şi eu aici. Sper să vă placă, să fiţi mândrii de mine. Mie îmi place mult de tot, este superb. Totul aici este de vis sunt într-o poveste, aici”, a mai mărturisit bruneta.

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Nu mai arată ca acum 9 ani când a devenit asistenta matinalilor de la Antena 1

Fără ca suspansul să fie prelungit, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice de-a lungul timpului: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. La cei 29 de ani, fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului trecut.