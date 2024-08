La finalul lui august, celebrul Festival Internațional de Film de la Veneția a întins din nou covorul roșu pentru vedetele de top și cele mai importante personaje din industria cinematografică, sosite pe pitoreasca insulă Lido, pentru ediția 2024 a unuia dintre cele mai așteptate momente din industria filmului.

Începând cu 28 august și până pe 7 septembrie, Veneția găzduiește cei mai cunoscuți actori și realizatori de filme, și cele mai bune producții de cinema, într-o competiție intensă să captureze atenția publicului.

Line-up-ul de premiere din acest an nu duce lipsă de filme așteptate cu sufletul la gură, inclusiv Joker: Folié a Deux (cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix), Queer regizat de Luca Guadagnino, Beetlejuice Beetlejuice al lui Tim Burton (cu Jenna Ortega, Winona Ryder, Monica Bellucci și Willem Dafoe) și Baby Girl (cu Nicole Kidman și Harris Dickinson), ca să enumerăm doar câteva.

Cu o listă atât de plină de vedete care vor defila pe covorul roșu, este garantat că numărul de ținute spectaculoase purtate de vedete o să fie pe măsură de mare. În această notă, reporterii TATLER au selectat unele dintre cele mai remarcabile ținute. Fără doar și poate, una dintre vedetele care au captivat atenția tuturor este Angelina Jolie!

Pentru prima apariție, vedeta a îmbrăcat o rochie Saint Laurent. Mai târziu, a participat la sedința foto pentru filmul Maria într-o altă creație Saint Laurent care i-a pus silueta în evidență. Iar seara, actrița a defilat pe covorul roșu arătând absolut ireal într-o rochie couture bej Tamara Ralph.

Jenna Ortega a purtat un costum Paul Smith roșu vin la ședința foto pentru filmul Beetlejuice Beetlejuice. Iar la premiera filmului, actrița a captivat atenția tuturor într-o rochie Harris Reed, asortată cu un bay personalizat Ozias, o aluzie la emblematicul conac din film.

Taylor Russell a sosit la momentul foto pentru pelicula Luigi De Laurentiis într-o ținută de epocă John Galliano primăvară-vară 1995, stilizată de Jahleel Weaver. Actrița din Bones and All s-a schimbat mai târziu într-o rochie haute couture Chanel vintage, înainte de proiecția peliculei Beetlejuice Beetlejuice. În seara următoare, muza celebrului creator de modă Jonathan Anderson a uimit pe covorul roșu înainte de proiecția filmului Maria într-o rochie Loewe personalizată, accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co.

La premiera Beetlejuice Beetlejuice, Cate Blanchett a purtat o luxuriantă rochie Armani Privé. Pentru covorul roșu de la fimul Disclaimer, actrița a făcut senzație într-un costum catifelat Armani Privé, din colecția couture toamnă-iarnă 2024, accesorizat cu bijuterii Louis Vuitton.

Monica Bellucci a participat la premiera filmului Beetlejuice Beetlejuice arătând la fel de uimitor ca întotdeauna într-o rochie Vivienne Westwood și bijuterii Cartier.

Catherine O’Hara a ales o magnifică rochie din piele, personalizată, de Oscar de la Renta pentru covorul roșu dinaintea filmului Beetlejuice Beetlejuice.

Îndrăgita actriță Winona Ryder a sosit pe covorul roșu la filmul Beetlejuice Beetlejuice îmbrăcată într-o rochie Chanel couture personalizată, inspirată de un număr din colecția couture de primăvară 2007, scoasă din “arhiva” casei de modă.

Tot la Beetlejuice Beetlejuice, supermodelul Mariacarla Boscono a defilat pe covorul roșu îmbrăcată într-o creație Ann Demeulemeester.

Pe covorul roșu de la proiecția filmului El Jockey, actrița spaniolă Úrsula Corberó a purtat o uimitoare rochie roșie Bottega Veneta din colecția de prêt-à-porter toamnă-iarnă 2024.

Actrița italiană Sveva Alviti a sosit pe covorul roșu Beetlejuice Beetlejuice împodobită într-o rochie Armani Privé cu bijuterii Cartier.