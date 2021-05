CFR Cluj s-a impus la Botoșani și a câștigat titlul. Becali anunță noi transferuri!

În această seara s-a disputat partida FC Botoșani – CFR Cluj, încheiată cu scorul de 0-1. În urma victoriei, trupa ardeleană și-a adjudecat matematic titlul de campioană a României pentru al patrulea sezon consecutiv.

Gigi Becali i-a felicitat pe cei de la CFR Cluj

Latifundiarul Gigi Becali a ținut să își felicite sportiv adversarii din ultimii ani. Acesta a declarat următoarele: „Haideți să facem o comparație între meciul nostru cu Clinceni și meciul lor din această seară. Noi am avut 1-0 și am primit două goluri de la Clinceni. CFR a dat un gol, apoi a dat război. Îi felicit pe cei de la CFR, merită campionatul. Luptă, nu te lasă să te apropii de poarta lor!. Noi am avut prea multă emoție. Ai noștri au fost mai buni când n-aveau presiune. Dacă Academica Clinceni îți dă două goluri și te domină, n-ai cum să iei titlul. Și norocul face parte din fotbal, mai ales când ei dau gol în minutul 93, că sare mingea din nisip sau că doarme portarul meu. Nu putem, n-avem cum. Ei îl au pe Arlauskis care salvează în ultima secundă, iar noi îl avem pe Andrei Vlad”.

Totuși, în egală măsura, finanțatorul grupării „roș-albaștre”a anuntaț faptul că își dorește mai mulți jucători de top, făcând chiar și două nominalizări: „Nu știu când iau titlul, eu iau milioanele. Dacă am 10 milioane în cont, o să cumpăr și eu doi, trei, patru jucători de 27, 28 de ani, de anvergură mare. Cred că o să vină Ștefan, ăsta de la Sepsi, o să vină și Crețu. Am dat OK-ul pentru ei. Cred că o să luăm vreo patru-cinci jucători. Luăm patru, cinci jucători, că nu putem lua campionatul cu copii.”.