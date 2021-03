CFR Cluj, noul lider al Ligii 1: „Ne bucurăm!”

CFR Cluj a învins-o pe UTA la Arad cu scorul de 1-0 (0-0) într-un meci din etapa a 26-a a Ligii I și a urcat pe primul loc în clasament cu 57 de puncte, cu trei mai multe decât FCSB care va juca astăzi pe „Național Arena” cu Gaz Metan Mediaș.

Unicul gol al partidei de pe „Francisc von Neuman” a fost înscris de fundaşul brazilian Paulo Vinicius (min.68), în urma unui corner executat de Ciprian Deac. Cu două minute mai devreme, antrenorul ardelenilor, Edward Iordănescu a fost trimis în tribună pentru proteste.

„În acest joc nu am fost echipa din ultimele două meciuri, nu ne-am creat multe ocazii de gol. Am întâlnit un adversar agresiv, i-am simțit foarte motivați. E bine că am reușit să câștigăm cele 3 puncte. Îmi pare bine că pot să ajut echipa, îmi place să mă dedic echipei. Vreau să marchez pentru echipă, nu pentru mine. Aveam mare nevoie de cele 3 puncte. Creștem de la meci la meci și ne pregătim foarte bine. Nouă nu ne place să ne mințim singuri și să spunem că a fost un meci perfect. Nu a fost unul dintre cele mai bune meciuri, dar fazele fixe decid soarta unei partide. Ne bucurăm că reușim să câștigăm din faze fixe”, a declarat Ciprian Deac, antrenorul principal al ardelenilor.

În urma rezultatului de la Arad, CFR Cluj a devenit noul lider al Ligii 1, poziție pe care campioana și-o păstrează dacă FCSB nu se impune pe „Național Arena” cu Gaz Metan Mediaș. De partea cealaltă, UTA a rămas pe locul 8 cu 33 de puncte.

Program etapa a 26-a Liga 1

Sepsi OSK – Chindia Târgovişte 0-1

Viitorul Constanța – Academica Clinceni 1-1

Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-0

UTA Arad – CFR Cluj 0-1

Duminică, 7 martie

ora 15:00 Astra Giurgiu – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – Gaz Metan Mediaş

Luni, 8 martie

ora 17:30 FC Argeș – Politehnica Iași

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo Bucureşti