CFR Cluj părăsește Champions League!

Campioana României, CFR Cluj a fost eliminată din această ediție a Champions League, după ce a fost învinsă de formaţia elveţiană Young Boys cu scorul de 3-1 (3-1), pe „Stadionul Wankdorf” din Berna, în manşa secundă a turului al treilea preliminar. În tur, în Gruia, ccele două au terminat nedecis, scor 1-1, astfel că elvețienii s-au calificat cu scorul general de 4-2.

Ca şi în urmă cu o săptămână, echipa antrenată de Marius Şumudică a început foarte bine meciul şi a marcat tot în minutul 4, prin Billel Omrani, după o minge recuperată de Deac de la Aebischer. Campioana Elveţiei nu a acuzat însă șocul și a reușit să întoarcă rezultatul până la pauză, punctând prin Jordan Siebatcheu (23, 42) şi Nicolas Ngamaleu (25).

„Sunt fericit că am dat gol, dar eram mai fericit dacă înscriam şi echipa câştiga. Am jucat de patru ori cu Young Boys, de fiecare dată am condus şi am pierdut la final. A fost un meci greu azi. Young Boys este o echipă foarte bună… dar ăsta este fotbalul. Acum trebuie să ridicăm capul. Vom juca acum cu Steaua Roşie Belgrad şi ne dorim să câştigăm şi să ne calificăm în Europa League”, a spus Omrani, într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului ardelean.

Chiar dacă a fost eliminată din Champions League, CFR Cluj își continuă aventutra în Europa, urmând a evolua în play-off-ul Europa League cu Steaua Roşie Belgrad. Sârbii au fost eliminați surprinzător de Sheriff Tiraspol, după 1-1 la Belgrad şi 0-1 la Tiraspol.

De notat ar fi că CFR Cluj are asigurată prezenţa în grupele Europa Conference League dacă va fi eliminată şi din Europa League.