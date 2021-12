Chef Florin Dumitrescu a învățat încă din adolescență tainele gastronomiei: “La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama”

Chef Florin Dumitrescu a învățat din adolescență tainele gastronomiei, fapt care l-a ajutat să câștige mai mult decât părinții săi, deși nu era major. Acesta a intrat pentru prima dată într-un restaurant la vârsta de 14 ani, iar după prima zi de muncă a ajuns acasă plângând, nedorind să mai devină bucătar.

Florin Dumitrescu și-a făcut un nume în domeniul culinar încă de foarte tânăr, deși a trecut inclusiv prin experiențe neplăcute în bucătărie. Nu s-a lăsat, însă, doborât, a “furat” meserie de la profesioniști, iar într-un timp relativ scurt a ajuns să câștige sume fabuloase, comparativ cu salariile părinților săi.

“La 17 ani, ca bucătar, câștigam de trei ori mai mult ca mama. Am scăpat o tavă cu mâncare pe jos în timpul service-ului şi am dat foc la o bucătărie. Norocul meu a fost că cineva a fost pe fază şi paguba n-a fost mare. În rest, nu prea, am mai întârziat mese, au fost scandaluri”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu, potrivit spynews.ro.

Chef Florin Dumitrescu, despre prima experiență în bucătărie: “A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”

Ajutat de tatăl său, Florin Dumitrescu s-a angajat la un restaurant pe când avea doar 14 ani, unde a început cu munca de jos. Nu are deloc amintire plăcute despre prima lui interacțiune cu bucătăria unui local.

“Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Sfatul pe care l-a primit când avea doar 14 ani

Todată, Florin Dumitrescu și-a amintit primul sfat pe care l-a primit cu privire la munca într-un restaurant, deși a trecut o bună perioadă de atunci.

“În momentul în care înveţi meniul unui restaurant, schimbă restaurantul, nu ai de ce să mai stai acolo. După ce ajungi să fii foarte tare, adică să ştii să găteşti orice în mai multe feluri, atunci oricine îţi va da oricât ceri”, a fost sfatul pe care l-a primit chef Florin Dumitrescu.

