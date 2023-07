Sorin Bontea a plecat din țară și a avut un regret enorm. De ce a stat chef-ul departe de familia sa

Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai îndrăgiţi bucătari din România. Deşi apare cu zâmbetul pe buze în faţa celor care îl urmăresc, puţini sunt cei care ştiu cu ce moment greu s-a confruntat, în trecut, juratul de la Antena 1. Vedeta a făcut dezvăluiri emoţionante despre perioada în care a fost nevoit să stea separat de familie. Iată ce a povestit.

Sorin Bontea este considerat un jurat dur pe care puţine lucruri ar putea să-l impresioneze. În emisiunea Chefi la cuţite, el a fost profund mişcat de povestea unei concurente, Ioana Clemansa Sandu-Alexe, în vârstă de 48 de ani. Femeia a fost nevoită să plece în străinătate pentru a le asigura copiilor ei un viitor mai bun, iar din acest motiv nu a putut să fie alături de ei în momentele importante.

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit”, a mărturisit concurenta la emisiunea Chefi la cuțite.

Sorin Bontea s-a regăsit în povestea femeii, pentru că la un moment dat şi el a trecut printr-o astfel de situaţie.

Înainte să devină celebru, juratul de la Antena 1 a fost bucătar pe vase de croazieră, unde a ajuns să gătească pentru mari vedete din afară, cum ar fi Van Damme, Nicolas Cage.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă odată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a spus chef Sorin Bontea la Antena 1.

Câţi bani câştigă lunar Sorin Bontea

Odată cu trecerea anilor, timp în care a acumulat experiență în domeniu, Sorin Bontea a reușit să își pună pe picioare afaceri personale. Pe lângă munca depusă în cadrul emisiunilor, celebrul chef deține o afacere pe care a pornit-o în anul 2021, în perioada pandemiei, și care i-a adus încasări considerabile!

Pe lângă asta, juratul de la Chefi la Cuțite face reclame la diverse branduri. În anul 2021, a reușit să înregistreze un profit net în valoare de 28.000 de lei, cifra de afaceri fiind de 29.694 de lei.

În anul 2022, lucrurile s-au schimbat, iar Sorin Bontea a reușit să dea un adevărat „tun financiar”. Bucătarul a avut un profit însemnat din publicitate, și anume 1.116.766 de lei (224.000 de euro). Practic, Sorin Bontea a încasat în jur de 18.000 de euro, în fiecare lună.