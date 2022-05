Chindia evită in-extremis retrogradarea: „A fost ceva de domeniul fantasticului!”

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chindia Târgoviște, a declarat că este bucuros pentru că elevii săi au reușit să evite retrogradarea in-extremis, tranșând la loviturile de la 11 metri barajul cu Concordia.

După ce în tur a cedat la Chiajna cu 2-1, dâmbobițenii au reușit să se impună în returul de pe „Ilie Oană” cu 1-0, golul marcat de Nasser Chamed în minutul 90 ducând meciul în prelungiri. Cum în cele două reprize „extra” tabela a rămas nemișcată, s-a trecut la loviturile de la 11 metri. Aici câștig de cauză a avut Chindia.

„Vă spun sincer, a fost ceva de domeniul fantasticului. O primă manșă în care ne-am înscris două goluri și o a doua în care am avut 20 de ocazii de a marca, am simțit cu toții că mingea nu intră în poartă. Dar e foarte important că am crezut, că am reușit. Fără falsă modestie, v-am zis, am avut 20 de ocazii, dacă eram mai inspirați, scorul putea să ia proporții. Am suferit până în ultimul minut. Vreau să felicit și echipa adversă pentru modul în care s-au apărat, dar au beneficiat și de o lipsă de inspirație a noastră. Îi felicit pe băieți, mă bucur pentru mine, pentru staff-ul meu. E al treilea an în care Chindia rămâne în prima ligă. Ăsta e adevărul. Echipa asta a pierdut unii dintre cei mai buni jucători, noi toate meciurile le-am disputat în deplasare, am stat numai pe drumuri. Nu putem să spunem că avem condiții deosebite. E un lucru pe care poate nimeni nu-l credea atunci când Chindia a promovat, ca echipa să rămână patru ani consecutivi în Liga 1. După sezonul trecut, așteptam altceva. Așteptam să rămână toți jucătorii, să aducem plus valoare. Din păcate nu s-a întâmplat așa pentru că suntem un club mic. Dar toate chestiile astea se răsfrâng asupra noastră. Nu-mi reproșez nimic, pentru mine, toți jucătorii sunt egali, nu contează numele lor. Cine greșește, de obicei, iese din echipă, așa cum s-a întâmplat cu Pițian. Cred că s-a preluat greșit o declarație a mea. Eu am spus că sunt la final de contract. În momentul de față, mie mi s-a terminat contractul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a declarat Emil Săndoi.

Vă reamintim că din Liga 1 au retrogradat Dinamo, Academica și Gaz Metan în timp ce din Liga a 2-a au promovat „U” Cluj, Petrolul și FC Hermannstadt.