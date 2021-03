Chindia învinge la Sf. Gheorghe și speră la play-off: „Sunt trei puncte deosebit de importante!”

Chindia Târgovişte a învins-o pe Sepsi OSK la Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), în primul meci din etapa a 26-a a Ligii 1.Unicul gol al partidei a fost înscris de Cristian Neguţ (min. 53).

„A fost o victorie muncită pentru că jocul nu a fost spectaculos. Dacă stau bine să mă gândesc, Sepsi a avut în prima repriză o singură ocazie, la un șut centrare în fața porții. Apoi am avut și noi o ocazie, când puteam face 2-0 prin Neicuțescu, dar el a ajuns prea târziu la minge. Eu cred că am absorbit bine presiunea lor, fără faze foarte dificile pentru noi. Nu știu dacă victoria e meritată sau nu, dar am știut să speculăm zonele vulnerabile ale adversarilor. Am stat bine defensiv, chiar și când adversarul a schimbat sistemul. Sunt trei puncte deosebit de importante. Ne dorim din nou punct sau puncte cu Astra. Vrem rezultate pozitive, asta trebuie să ne propunem. Am avut o serie bună, dar apoi a urmat una negativă. Însă trebuie să subliniez că în două meciuri grele, cu Craiova și Sepsi, am luat șase puncte. Nu pot decât să-mi felicit jucătorii”, a declarat Emil Săndoi, tehnicianul Chindiei.

În urmma acestui rezultat, Sepsi OSK a rămas pe locul 4 cu 40 de puncte. De partea cealaltă Chindia a urcat pe locul 7 cu 35 de puncte la două lungimi de Acacemica, formație care se află pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Program etapa a 26-a Liga 1

Sepsi OSK – Chindia Târgovişte 0-1

Viitorul Constanța – Academica Clinceni 1-1

Sâmbătă, 6 martie

ora 14:30 Universitatea Craiova – FC Botoşani

ora 21:30 UTA Arad – CFR Cluj

Duminică, 7 martie

ora 15:00 Astra Giurgiu – FC Hermannstadt

ora 20:30 FCSB – Gaz Metan Mediaş

Luni, 8 martie

ora 17:30 FC Argeș – Politehnica Iași

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo Bucureşti