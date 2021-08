Chipciu, reprimit în lot de campioană: „Mi-am cerut scuze!”

Exclus din lotul CFR Cluj de tehnicianul Marius Şumudică după un conflict cu portarul Otto Hindrich la un antrenament, Alexandru Chipciu a fost reprimit în lot de gruparea din Gruia.

Decizia a venit după ce mijlocașul și-a cerut sccuze faţă de colegi şi staff-ul tehnic.

„Vreau să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat şi faţă de toată lumea implicată, de la Otto până la staff-ul tehnic, jucători şi Mister. Am făcut o greşeală într-adevăr şi îmi pare rău. Îmi cer scuze în continuare pentru ceea ce s-a întâmplat. Primul pas a fost să îmi cer scuze, apoi am vorbit cu Mister şi am ajuns la această concluzie. Noi avem o relaţie lungă. Am lucrat cu Mister când eram la Braşov, apoi am vrut să mă duc la Gaziantep. Datorită dânsului am rămas în continuare la CFR, am vorbit şi cu colegii, ei au fost de acord şi nu pot să fiu decât mulţumit pentru şansa oferită. Nu e vorba că se acumulase oboseală, nu se acumulase nimic, dar la antrenamente sunt momente când te mai enervezi. M-am enervat pe moment şi am preferat să ies din antrenament pentru a nu lovi pe cineva sau să se ajungă la ceva fizic. A fost o greşeală faţă de Mister şi faţă de colegi, o lipsă de respect din partea mea, dar asta mi-a trecut pe moment prin cap”, a declarat Alexandru Chipciu, într-o conferinţă de presă.

Vă reamintim că la încpeutul acestei săptămâni, antrenorul Marius Şumudică, anunţa, într-o conferinţă de presă, că l-a exclus pe mijlocaşul Alexandru Chipciu din lotul formaţiei sale după un conflict al acestuia cu portarul Otto Hindrich.

Chipciu va fi în lotul ardelenilor pentru meciul de astăzi cu CS Mioveni însăva rata jocul de marți din Champions League cu Young Boys, nefiind inclus pe lista UEFA pentru acest meci.