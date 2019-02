„Chirurgul” mulțumit că i-a ținut pe „câini” în șah: „Rezultatul e echitabil!”

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași, s-a declarat mulțumit de remiza pe care echipa sa a obținut-o pe teren propriu cu Dinamo, scor 0-0.

Chiar dacă elevii săi au avut cele mai mari ocazii ale partidei și după aspectul jocului ar fi meritat toate cele trei puncte puse în joc, Alexa s-a arătat mulțumit de rezultat.

„Am adus foarte mulți jucători noi, jucători care au experiență, care fac față la presiune. Mi-am asumat un risc pentru că nu e ușor atunci când dai afară 15 jucători și aduci 14 să poți să omogenizezi. Ai mare nevoie de meciuri bune la început, să nu pierzi, pentru a crește echipa. Nu am pierdut, dar aveam nevoie să câștigăm. Am dominat mijlocul terenului în prima repriză. Cred că una peste alta este un rezultat echitabil. Am întâlnit Dinamo, o echipă cu jucători mult peste nivelul playout-ului. Dinamo este altă echipă față de turul campionatului și s-a văzut în multe momente ale jocului”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași.

Alb-roșii rămân fără victorie în fața Dunării lui Dan Alexa, în tur în ”Groapă” partida terminându-se 1-1. Cele două echipe se vor reîntâlni în dublă manșă în play-out.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 11 cu 29 de puncte în timp ce Dunărea Călărași și-a păstrat locul 12, loc de baraj, cu 23 de puncte. Indiferent de rezultatul care se va consemna în această seată între Chiajna și Voluntari, Dunărea nu mai poate pierde locul 12 înaintea ultimei runde a acestui sezon regular.