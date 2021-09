Chris Rock este infectat cu noul coronavirus. Actorul era vaccinat cu Johnson & Johnson

Chris Rock este infectat cu noul coronavirus, deși actorul era vaccinat cu Johnson & Johnson Actorul a anunțat pe Twitter că a contractat virusul, în ciuda faptului că era vaccinat.

”Prieteni, tocmai am aflat că am COVID-19, credeți-mă, nu vreți asta. Vaccinați-vă”, a scris actorul. În urmă cu câteva luni, Chris Rock a anunțat la emisiunea lui Jimmy Fallon: ” M-am vaccinat cu Johnson & Johnson”.

Actorul a glumit spunând că s-a folosit de influența pe care o are pentru a sări etapele, și a se vaccina primul.”Nu mi-a păsat. M-am folosit de celebritatea mea. Am spus: la o parte Betty White. Am fost ca Billy Zane pe Titanic. Leo a murit, dar Billy Zane a supraviețuit. Nu vreau să fiu Leo, pe fundul Oceanului”, a spus el.

Rock nu este prima vedetă care a contractat coronavirus în ciuda vaccinării. Hillary Duff și Melissa Joan Hart au vorbit și ele despre faptul că au luat COVID-19 deși au fost vaccinate, potrivit CBS News. Luni, Agenţia franceză a Medicamentului (ANSM), a semnalat un „număr important” de cazuri de eşec ale vaccinului anti-COVID-19 Janssen, care este inoculat într-o singură doză,

La data de 24 august, Înalta Autoritate Sanitară franceză (HAS) a recomandat ca persoanele vaccinate cu Janssen să primească o doză de rapel cu un vaccin mARN (Pfizer sau Moderna) la cel puţin 4 săptămâni după vaccinarea cu doza iniţială.

