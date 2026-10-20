Christina Applegate nu suferă de scleroză multiplă, de fapt. Actrița a trăit timp de 5 ani cu un diagnostic greșit

Christina Applegate nu suferă de scleroză multiplă, de fapt. Actrița a trăit timp de 5 ani cu un diagnostic greșit
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Christina Applegate a urmat un tratament pentru un diagnostic greșit / Sursa foto: Profimedia
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Christina Applegate a făcut o dezvăluire neașteptată despre problemele sale de sănătate. Ea a mărturisit că diagnosticul de scleroză multiplă primit în urmă cu cinci ani ar fi fost greșit. În tot acest timp, actrița a trăit cu convingerea că suferă de această boală și a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de tratamente și de retragerea treptată din viața publică.

Starea sa fizică nu s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă, simptomele au devenit tot mai severe. Vedeta cunoscută din serialul „Familia Bundy” are în continuare nevoie de un scaun cu rotile. Medicii încearcă acum să stabilească ce afecțiune se află, de fapt, la originea problemelor sale.

Actrița a primit un diagnostic greșit

După cinci ani în care a crezut că suferă de scleroză multiplă, una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, actrița care a interpretat-o pe Kelly Bundy în celebrul serial „Familia Bundy” a făcut o mărturisire neașteptată. În vârstă de 54 de ani, vedeta a vorbit despre situația sa în podcastul „MeSsy”, dedicat experiențelor persoanelor care trăiesc cu această afecțiune.

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În 2021, aceasta anunțase public că a primit diagnosticul de scleroză multiplă, o boală cronică ce afectează sistemul nervos central. La acel moment, actrița a început tratamentul și a împărtășit cu publicul dificultățile cu care se confrunta.

Medicii au revenit asupra diagnosticului după întreruperea tratamentului

O reevaluare a stării sale de sănătate a dus la noi întrebări în privința diagnosticului primit de Christina Applegate. În urmă cu câțiva ani, medicul care o trata a hotărât să oprească administrarea medicamentelor pentru a urmări evoluția limfocitelor B, celule ale sistemului imunitar care pot avea un rol important în dezvoltarea sclerozei multiple.

După întreruperea tratamentului, analizele nu au indicat modificări ale numărului acestor celule. Astfel, rezultatele i-au determinat pe specialiști să investigheze din nou situația medicală a actriței. În cele din urmă, potrivit mărturisirilor sale, medicul i-a transmis că diagnosticul inițial nu fusese corect și că nu a suferit niciodată de scleroză multiplă.

Deși vestea ar fi putut părea un motiv de bucurie, reacția vedetei a fost cu totul neașteptată. Christina Applegate a povestit că oamenii din preajma sa s-au bucurat la aflarea veștii. Totuși, ea a rămas dezamăgită și confuză.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: Felicitări, nu ai scleroză multiplă. Dar eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți”, a relatat actrița.

Christina Applegate continuă să se confrunte cu probleme grave de sănătate

Actrița a mărturisit că a avut nevoie de o perioadă departe de podcastul său pentru a înțelege și a accepta informațiile primite recent despre starea sa medicală. Scleroza multiplă este o afecțiune neurologică ale cărei manifestări și evoluție diferă considerabil de la un pacient la altul.

Potrivit Societății Naționale de Scleroză Multiplă din Statele Unite, cauzele exacte ale bolii nu sunt cunoscute, iar modul în care aceasta progresează nu poate fi anticipat cu certitudine.

Problema diagnosticării incorecte a fost abordată și de medicul Marwa Kaisey, profesor în cadrul Departamentului de Neurologie de la Centrul Medical Cedars-Sinai. Aceasta a explicat, în podcast, că aproximativ 20% dintre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă ar putea să nu sufere, în realitate, de această boală. Stabilirea diagnosticului poate fi dificilă, întrucât nu există o singură analiză care să confirme fără echivoc prezența afecțiunii.

Christina Applegate se confruntă în continuare cu probleme de sănătate / Sursa foto: Social media

În cazul Christinei Applegate, primele evaluări medicale au inclus mai multe proceduri, printre care imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) și o puncție lombară. Actrița a povestit că examinările creierului au evidențiat anumite leziuni, constatare care a contribuit la diagnosticul primit inițial.

Chiar dacă medicii au revenit ulterior asupra concluziei, problemele fizice ale vedetei nu au dispărut. Aceasta continuă să se confrunte cu simptome severe, care îi îngreunează activitățile cotidiene și îi limitează capacitatea de deplasare. Într-un interviu acordat publicației „The New York Times” în 2022, Christina Applegate dezvăluia că nu se mai putea deplasa fără ajutorul unui baston.

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