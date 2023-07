Cine a câștigat America Express 2024: ”Nu îmi vine să cred”

Filmările pentru America Express, sezonul al doilea, s-au încheiat. În urmă cu 6 zile concurenții au ajuns pe meleaguri românești și odată cu venirea lor au apărut și primele zvonuri în legătură cu echipa câștigătoare.

Concurenții au avut de străbătut trasee de vis prin Mexic, Guatemala și Columbia, însă, potrivit zicalei: ”Se întâlnește munte cu munte, d-apăi om cu om”, se pare că echipa formată din Sânziana Negru și Laura Giurcanu au fost ”desconspirate”. Cele două se aflau în Buenos Aires și erau în căutarea unei locuințe unde să înnopteze, iar soarta le-a adus în apartamentul unor argentinieni din Buenos Aires. Nimic anormal până aici, însă, în același bloc de afla și o familie de români.

Care este echipa câștigătoare care s-ar fi întors acasă cu marele premiu de la America Express 2024

Coincidență sau nu, jurnalistul Dan Medișanu este prieten bun cu această familie. Într-o postare realizată pe Facebook, acesta susține că Laura Giurcanu și Sânziana Negru ar fi fost cele care au câștigat competiția și marele premiu în valoare de 30.000 de euro, confirmarea venind chiar din partea prietenei lui din Buenos Aires.

„Fosta iubită a lui Smiley a câștigat America Express !!! Cine a zis că „el mundo es un panuelo” (în limba spaniolă, lumea e o batistă) a avut mare dreptate. Sânziana Negru, fosta iubită a lui Smiley, și Laura Giurcanu au câștigat America Express.

Confirmarea am primit-o chiar de la o prietenă din Buenos Aires. Cele două au dormit chiar în blocul în care sta ea. Le-a cunoscut personal și mi-a confirmat ca sunt foarte simpatice. Nici mie nu îmi vine să cred cum de Sânziana și Laura au fost găzduite de o doamna într-un bloc din Buenos Aires în care am stat și eu. Să fie clar ca eu nu am stat în același apartament în care au stat ele… Oricum, blocul e fabulos. Cum de altfel este și Buenos Aires.

P.S.Vă dați seama ce față ar fi făcut Gina Pistol, dacă ar fi rămas prezentatoare, și ar fi trebuit să o anunțe pe Sânziana câștigătoare”, a spus jurnalistul pe Facebook.

La postarea jurnalistului, informația a fost confirmată de către o femeie care susține afirmația spusă de Dan Medișanu.

„Hei Dan. Suntem x din B. Aires, 2 românce care au participat la un Reality Show… Ele au câștigat! Una se numește Laura, pe cealaltă am uitat cum o cheamă. Au dormit în casa unui prieten de-al meu din clădirea în care am fost și am luat cina cu ei. Foarte frumos! Întotdeauna întreabă de tine, prietena mea Jeanny și fiul ei Adolfo. Sărutările noastre”, a spus femeia.

