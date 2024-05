Cine a câştigat Chefi la cuţite, în primul sezon fără Bontea, Scărlătescu şi Dumitrescu? S-a aflat deja

Filmările pentru sezonul 13 al emisiunii Chefi la Cuțite au ajuns la final, primul sezon în ultimii zece ani fără prezența juraților veterani Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Marele câștigător a fost dezvăluit, el fiind acela care se întoarce acasă cu premiul fabulos de 30.000 de euro și cu titlul mult râvnit, care a fost visul a sute de aspiranți. În platou, emoțiile au fost la cote maxime. Iată cine a plecat cu premiul cel mare acasă!

Surpriza nu a fost atât de mare, iar un sondaj efectuat pe TikTok a relevat că fanii nu sunt deranjați de această schimbare. Într-adevăr, câțiva internauți au observat că marele câștigător era deja un expert în domeniu și că participarea sa la un concurs de acest gen poate fi pusă sub semnul întrebării.

Citește și: MOMENTE DE PANICĂ LA CHEFI LA CUȚITE! O CONCURENTĂ A FOST LA UN PAS DE LEȘIN, IAR MEDICII AU INTERVENIT: „CORPUL MEU A CLACAT”

În marea finală a emisiunii Chefi la Cuțite au concurat Lăcrămioara Pintilie din echipa roz, condusă de Chef Richard Abou Zaki, Mihai Dragomir din echipa galbenă, condusă de Chef Alexander Sautner, și Lucica Susanu din echipa verde, sub îndrumarea lui Chef Orlando Zaharia. Câștigătorul va reuși să se desprindă în mod evident cu preparatul său.

Concurenții au experimentat trăiri memorabile miercuri seară (15 mai), iar deși doar unul dintre ei a plecat acasă cu premiul, toți au acumulat o experiență spectaculoasă. Mihai Dragomir a fost copleșit de bucurie în momentul în care a aflat că este marele câștigător al acestui sezon. Experiența pe care a trăit-o l-a adus într-un extaz total.

”Am câștigat premiul cel mare, nu îmi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, m-au lăsat picioarele. Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul, i-am făcut mândri pe chefi. Nu îmi vine să cred că premiul îmi aparține, că pe farfuria asta scrie Mihai Dragomir.

Chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o, de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp, am muncit pentru acest titlu”, a declarat Mihai Dragomir, la Chefi la cuțite.