Cine a vizitat-o pe Narcisa Birjaru la hotelul lui Cristi Borcea, în Olimp: ”Acel moment”

Narcisa Birjaru a primit o vizită-surpriză la hotelul lui Cristi Borcea, din Olimp, acolo unde s-a angajat după ce a câștigat ”Chefi la cuțite”.

Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, a câștigat sezonul 9 al emisiunii și a luat marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Totodată, după finalul competiției, ofertele de muncă au început și ele să apară.

Se pare că tânăra a fost remarcată de Valentina Pelinel, soţia lui Cristi Borcea, care a decis să o angajeze la hotelul pe care îl deţine fostul șef de la Dinamo, în Olimp. Recent, Chef Scărlătescu a fost pe litoralul românesc și a trecut să-i facă o scurtă vizită Narcisei Birjaru, care s-a bucurat la maimum să-și vadă mentorul. (CITEȘTE ȘI: NARCISA BIRJARU, CÂȘTIGĂTOAREA ”CHEFI LA CUȚITE”, AȘTEAPTĂ ȘI ACUM BANII DE LA ANTENA 1: ”NU NE-A INTRAT NICIUN LEU”)

Împreună cu Valentina Pelinel, cei doi s-au pozat chiar în bucătăria hotelului. Soția lui Cristi Borcea le-a dezvăluit fanilor ”vizita secretă” a lui Chef Scărlătescu.

”Acel moment când profesorul mândru vine să-și vadă elevul la muncă, să-i mai dea câte un sfat. Mulțumim pentru vizita Chef Cătălin Scărlătescu”, a scris soția lui Cristi Borcea pe Instagram.

Narcisa, criticată din cauza tatuajului dedicat lui Scărlătescu

Câștigătoarea ”Chefi la cuțite” a fost luată la rost de fani, după ce a publicat tatuajul nou pe contul său de Instagram. Narcisa Birjaru și-a făcut un desen simbolic, cu semnătura chefului Cătălin Scărlătescu. De asemenea, tânăra și-a tatuat și numele lui Speak, alături de alte elemente.

„După cum am promis @iamspeak cuvântul e cuvânt, vreau să-ți multumesc pentru încrederea pe care m-ai făcut să o am in mine și pentru minunatul om care ești (…) @chef_catalin_scarlatescu, Fiind mentorul meu perfect semnătura ta nu avea cum sa lipsească te 💜🙏”, a scris Narcisa Birjaru pe Instagram.

Fanii, însă, au criticat-o pe Narcisa și au îndemnat-o să fie originală. Asta pentru că… Riki, concurentul din echipa lui Sorin Bontea, a fost primul care și-a tatuat, în semn de apreciere, autograful primit într-o seară de la mentorul său. (VEZI ȘI: FLORIN DUMITRESCU, PRIMA DECLARAȚIE DUPĂ CE S-A SPUS CĂ NARCISA BIRJARU A CÂȘTIGAT CHEFI LA CUȚITE: “O SĂ ÎNȚELEGEȚI FOARTE MULTE LUCRURI”)