Cine au fost nașii Ancăi Lungu la nunta secretă cu Harry. E o fostă mare vedetă Antena 1, care s-a retras în glorie de la pupitru

Bucurie mare în familia fostei prezentatoare de la Observator! Anca Lungu și soțul său, Harry Arampatzis, au spus ieri (10 iulie) cel mai fericit „DA” în fața altarului. Se pare că locația aleasă de cei doi a fost una pe măsură și iubită de români, Grecia. Iată cine au fost nașii!

La nunta Ancăi Lungu și al lui Harry, nașii au fost nimeni alții decât Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan. Andreea Berecleanu, fostă colegă de la Observator a Ancăi Lungu, este și o bună prietenă a acesteia. Constant, cele două nu uită să le arate și fanilor momentele frumoase petrecute împreună, împărtășindu-le pe rețelele de socializare.

Citește și: MOTIVUL PENTRU CARE PĂRINŢII LUI DENIS DRĂGUŞ NU AU MERS LA NUNTA CU VANESSA: „NE-A BLOCAT PESTE TOT”

Anca Lungu și Harry Arampatzis au avut ceremonia religioasă în Grecia, îmbrăcați în ținute elegante și rafinate. Cu binecuvântarea preotului, cei doi și-au unit destinele într-un eveniment discret, înconjurați de cei dragi. „Prințesa polonic”, cum este supranumită, a ales o rochie deosebită, care i-a evidențiat naturalețea, în timp ce mirele a optat pentru un costum lejer, dar elegant. Ambii au optat pentru nuanțe deschise, semnificând puritatea.

Nașii, Andreea Berecleanu și Constantin Stan, au optat și ei tot pentru culori deschise, crem și alb. Din imaginile postate în mediul online, ne face să credem că nunta a fost una pe tematică „all white”.

Andreea Berecleanu a optat pentru o rochie creată de designerul Nicoleta Negură, aceeași care a realizat și rochia de mireasă a Dalianei Răducan pentru nunta sa cu Răzvan Simion. Conform site-ului brandului, prețurile superbe rochii de seară variază între 4.000 și 7.000 de lei, iar o creație haute-couture poate ajunge până la 17.000 de lei. Rochia Andreei, confecționată din mătase de culoarea fildeșului, a fost alegerea ideală pentru nunta elegantă, dar în același timp relaxată, desfășurată în Grecia.

Nu este o surpriză că nașa a fost Andreea Berecleanu, având în vedere relația foarte strânsă dintre ea și Anca Lungu. Prietenia lor de lungă durată și legătura profundă au făcut ca alegerea să fie una naturală și plină de semnificație pentru ambele.

„Fericirea are chipul ei. Emotia are chipul lui. Anca si Harry, dragii nostri prieteni, incepand de ieri, si iubiti fini. Bucurosi, plini unul de celalalt, rabdatori pentru acest pas firesc, cel al casatoriei religioase, dupa 7 ani de existenta impreuna. Le-am insotit pasii la altar, in prezenta familiei si prietenilor apropiati, apoi am dansat si ne-am distrat pana in zori la o nunta tipic greceasca, pe malul marii, cu picioarele in nisip, imbracati toti in alb, asa cum ne-a rugat Ancuta. Postez aceste momente intime, doar cateva, cu acordul ei si a lui Harry, pentru ca stiu ca ati insotit-o ca telespectatori atat in viata ei profesionala, cat si personala. Noi, ca nasi, le vom fi alaturi neconditionat in fiecare moment al vietii de familie, la fel cum am facut-o si pana acum! Cu dragoste, Andreea si Constantin”, a fost mesajul emoționant postat de Andreea Berecleanu pe pagina sa de Facebook.