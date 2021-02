Cine e, de fapt, Rareș Trufea – vasluianul născut cu auzul absolut care a luat aseară Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, la Românii au Talent

Aseară, la Românii au talent, vasluianul Rareș Trufea a reușit să obțină cel de-al doilea Golden Buzz, venit din partea lui Smiley și din partea lui Pavel Bartoș. Adolescentul de numai 16 ani i-a impresionat profund pe jurați cu interpretarea sa la pian.

Rareș Ionel Trufea are 16 ani și este din Vaslui. Adolescentul talentat a ajuns la Românii au talent, acolo unde i-a impresionat pe toți cu modul în care a cântat la pian, dar și cu modul în care a interpretat vocal. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz-ul, iar Rareș Trufea nu și-a mai încăput în piele de fericire.

„Simt că Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest har, mai ales că mi-a oferit și auzul absolut, pot să aud absolut orice notă și asta este ceva extraordinar. Uneori poate fi și un dezavantaj. Dacă, de exemplu, pianul este dezacordat, pot să mă descurc destul de greu în a cânta, însă asta mă ajută foarte mult în armonii. Auzul absolut înseamnaă să-ți dai seama cum sună un claxon, cum cântă o pasăre…orice poate fi identificat” a spus Rareș Trufea.

„Nu mi-a venit să cred, am rămas șocat”

Rareș Trufea a fost șocat în momentul în care a auzit sunetul de la Golden Buzz și s-a declarat mulțumit de prestația lui artistică, prestație care a reușit să intre imediat la inimile juraților de la Românii au talent, dar și în inimile telespectatorilor, care l-au ascultat cu sufletul la gură.

„Nu mă așteptam la așa ceva, nu-mi vine să cred că am luat Golden Buzz-ul. Nu știam ce s-a întâmplat, când am auzit sunetul de la Golden Buzz și am văzut și confetiile, nu mi-a venit să cred, am rămas șocat. Am încercat și cu chitara, însă nu mi-a plăcut. Din clasa a 3-a am început să iau pianul în serios, iar din clasa a 9-a am venit la Liceul de Artă și m-am dus la două profesoare excepționale, mă îndrumă foarte frumos. Stau la școală de dimineață și până seară, dar merită. Fac canto clasic de un an și nu excelez în așa ceva, dar mă ajută. Mă bucur că au văzut în mine un potențial talent și că mi-au acordat Golden Buzz-ul” a mai spus vasluianul, extrem de emoționat.