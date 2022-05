Cine e şi din ce face bani iubita lui Marian Drăgulescu de la Survivor România? „Vulturul” a început să plângă atunci când a văzut ce face acasă, în lipsa lui

Marian Drăgulescu (41 de ani) pare că și-a găsit liniștea după două căsnicii eșuate. “Vulturul” de la Survivor România este implicat, de mai bine de un an, într-o relație cu Simona, alături de care dorește să își întemeieze o familie. Află, în continuare, cine este și din ce face bani iubita fostului gimnast.

Marian Drăgulescu a trecut rapid peste căsniciile ratate cu Larisa și Corina, iar în prezent are o relație cu Simona, inginer de profesie. Cei doi s-au cunoscut înainte de ziua de naștere a blondinei. Aflat în Republica Dominicană, fostul gimnast, după ce a câștigat jocul pentru comunicare, s-a bucurat la maximum de recompensa primită.

(VEZI AICI: AM AFLAT ADEVĂRUL! DE UNDE PROVINE CICATRICEA IMENSĂ DE PE ABDOMENUL LUI MARIAN DRĂGULESCU DE LA SURVIVOR ROMÂNIA)

Acesta a avut ocazia să poarte o scurtă discuție cu Simona, pe parcursul căreia i-au dat lacrimile, în special când a aflat că tânăra îl urmărește și îl susține continuu din fața televizorului.

“Doamne, ce frumoasă ești, de când nu ne-am mai văzut”, i-a transmis iubitei sale, vizibil emoționat, Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu vrea să se însoare cu Simona. “Ne dorim și copii”

Înainte să plece la Survivor România 2022, Marian Drăgulescu a vorbit despre relația pe care o are cu Simona, alături de care este foarte fericit.

“Viața e frumoasă și merită trăită. Cred că sportul te învață foarte bine acest lucru. Am avut și multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să învăț din lucrurile pe care le-am greșit și să îmbunătățesc pe viitor! Important este că ne potrivim, ne completăm. E ok, ne cunoaștem de un an și puțin. Nu este greu de uitat când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu cinci zile înainte de ziua ei de naștere”, a spus Marian Drăgulescu.

(NU RATA: SCENE ŞOC LA SURVIVOR ROMÂNIA! I-A DESFĂCUT SUTIENUL, ÎN DIRECT. REACŢIE FABULOASĂ A LUI MARIAN DRĂGULESCU: „AOLEU”)

Totodată, fostul gimnast a dezvăluit că este pregătit să se însoare cu Simona, alături de care își dorește și copii.

“Ne dorim copii. Bineînţeles că vrem să fim un cuplu şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine. Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să învăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a declarat Marian Drăgulescu.