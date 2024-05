Cine este călugărul care i-a purtat noroc lui Gigi Becali când FCSB a luat titlul! Nimeni nu-l mai recunoaște de când s-a retras la mănăstire

A fost nebunie pe Arena Națională, sâmbătă seara, când FCSB a sărbătorit titlul de campioană a României! Echipa patronată de Gigi Becali este fruntașă în clasamentul din Liga 1, iar după meciul cu CFR Cluj roș-albaștrii au ridicat trofeul. Chiar dacă au pierdut în fața elevilor lui Dan Petrescu, formația lui Elias Charalambous s-a detașat considerabil de restul echipelor aflate în cursa pentru titlu. După ani în care a lipsit de pe stadion, Gigi Becali și-a făcut apariția spre surprinderea multora. Nu singur, ci însoțit de doi călugări. Unul dintre slujitorii Domnului nu este chiar străin de fotbal. Cine este părintele care l-a însoțit pe latifundiarul din Pipera? Mulți nu l-au mai recunoscut!

Gigi Becali a fost prezent pe Arena Națională, în seara în care echipa lui a luat titlul. FCSB este noua campioană a României, după meciul cu CFR Cluj de sâmbătă seara. Latifundiarul din Pipera i-a surprins pe toți după ce și-a făcut apariția la stadion împreună cu doi călugări. Unul dintre slujitorii Domnului nu este deloc străin de fotbal, căci în urmă cu câțiva ani a fost arbitru. Este vorba de Alexandru Tudor, cel care a renunțat la arbitraj pentru a se dedica credinței. Și la acea vreme era o persoană apropiată lui Becali.

Afaceristul a fost însoțit la Arena Națională de cei doi călugări de care este foarte apropiat. A urcat treptele stadionului alături de ei, apoi au asistat la întreaga partidă. În repetate rânduri, patronul FCSB a punctat faptul că cei doi călugări sunt frații lui. Cei doi slujitori ai Domnului au venit de la Vâlcea și au luat parte la meci întreaga seară. Se pare că i-au purtat noroc echipei lui Gigi Becali!

„M-a rugat toată familia. Și fetele, și nevastă-mea, și ginerele, mai ales că nepoata mea o să meargă pe stadion. Am zis să vin s-o văd aici. Am zis să merg cu frații mei care s-au rugat pentru mine și care mi-au dat ajutorul să câștigăm titlul ăsta. Ei sunt frații mei pe care-i iubesc, așa m-au obișnuit ca frați. Am zis să mergem acum ca să dăm slavă”, a ținut să spună Gigi Becali, înainte de meciul dintre FCSB și CFR Cluj.