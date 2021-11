Cine este cântăreața Steliana Sima, cea care l-a văzut ultima dată pe Petrică Mîțu Stoian sângerând fără motiv

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat întreaga țară, iar cei care l-au cunoscut pe celebrul interpret îi plâng decesul.

Cântărețul a fost extrem de iubit și în rândul colegilor, cântăreața Steliana Sima fiind cea care a vorbit, recent, despre moartea lui, dar și despre un episod tragic pe care l-a trăit alături de Petrică Mîțu Stoian.

Steliana Sima l-a văzut pe Petrică Mîțu Stoian Sângerând fără motiv

Cântăreața a detaliat episodul pentru România TV, acolo unde a explicat cum s-a întâlnit cu celebrul interpret, înainte de o emisiune. Bărbatul s-ar fi electrocutat de costumul ei național, moment în care a început imediat să sângereze.

„Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri”, a spus Steliana Sima, la TV.