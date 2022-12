Cine este, de fapt, Adrian Stroe de la Chefi la Cuțite. Drama neștiută a finalistului

Adrian Stroe (34 de ani), cuțitul de aur din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, este unul dintre cei mai buni concurenți de la Chefi la Cuțite, însă puțini sunt cei care cunosc povestea din spatele tânărului pasionat de gastronomie.

Miercuri, 30 noiembrie 2022, a avut loc semifinala Chefi la Cuțite, iar Adrian Stroe se numără printre cei 3 concurenți care vor lupta pentru marele premiu din finala show-ului culinar.

„Adi a venit din poziția de cuțit de aur, a făcut tot timpul farfurii frumoase și nu a ieșit din note maxime. Are un parcurs constant superb! Eu sunt sigur că Bontea și Dumitrescu țin foarte mult la el pentru că a fost unul dintre puținii concurenți care au livrat”, a mărturisit chef Cătălin Scărlătescu despre finalist.

În spatele bucătarului talentat și dedicat se află un tânăr din Râmnicu Vâlcea care s-a dedicat gastronomiei de când avea 18 ani. A început de jos, s-a format în Italia, după care a ajuns în Germania, acolo unde s-a perfecționat în adevăratul sens al cuvântului și și-a format propria echipă cu oameni aduși din Vâlcea, orașul natal.

Adrian Stroe este unul dintre cei trei finaliști de la Chefi la Cuțite

„Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început de la un post de jos. În Italia am plecat ca să învăț să fac paste. Acolo am stat 4 ani, doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam asta.

Dacă ceva mi se părea mai wow, plecam. Am primit o ofertă în Germania. Mi s-a părut greu la început pentru că în mare parte se vorbea germană, doar patronul era italian. Am avut noroc că, după o perioadă, mi s-a dat mână liberă și mi-am format eu echipa. Mi-am adus din Vâlcea echipa mea, bucătari, ajutori, tot.

Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț, mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a mărturisit el la începutul competiției.

Așa cum a declarat, bucătăria este a doua mare iubire după copii lui. Alături de o bonă, Adrian Stroe își crește singur cei doi copii, o fetiță și un băiețel, pe care îi are în custodie de când a divorțat de soția lui. Cei doi s-au separat în urmă cu ceva ani, iar de atunci acesta a devenit și mamă și tată pentru cei mici.

Cât despre mama copiilor, Adrian Stroe nu știe prea multe. Din cauza unor probleme financiare femeia a pierdut custodia celor mici, iar acum se pare că este plecată în Germania.

„Mama copiilor a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum.

Îi cresc … mă ajută mama, sora și bona. Soția, momentan, nu știu unde este. Din ce am înțeles acum o perioadă bună de timp, era prin Germania. Când o să vină în țară are dreptul să-i vadă, Doamne ferește, nu se pune problema. Poate să-i și ia o zi, două, fără probleme. Custodia este la mine. A avut ceva probleme fosta și cred că a înțeles, adică oricum îi câștigam prin lege”, a mai povestit finalistul sezonului 10 Chefi la Cuțite.

