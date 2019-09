Cine este, de fapt, Bianca Andreescu! A câștigat US Open pentru Canada

Finala de la US Open, femenin, de anul acesta a venit cu o mare surpriză. Sportiva din Canada, de origine română, Bianca Andreescu s-a calificat în ultimul act, unde a avut-o de înfruntat pe legenda Serena Williams. Americanca a pierdut ultimele trei finale într-un turneu de mare șlem, la care a participat.

Sportiva de 19 ani nu a uitat să le muțumească părinților, fără de care spune că nu ar fi ajuns la acest nivel. “E greu de spus in cuvinte ce simt acum. Sunt recunoascatoare si ma simt binecuvantata. Am muncit din greu pentru a ajunge pana aici. Nu ma pot plange, anul acesta a fost excelent. Faptul ca pot ajunge pe aceeasi scena cu Serena, o legenda, este uimitor.

Nu a fost un meci simplu, am incercat sa ma pregatesc ca de fiecare data. Am incercat sa intru pe teren si sa nu ma gandesc la adversara. E mai greu de facut decat de spus, dar sunt mandra de ce am realizat. Publicul… stiu ca voi va doreati sa castige Serena, imi pare rau. Ma asteptam ca Serena sa revina, a facut asta de multe ori, dar am incercat sa raman in meci. Ultimul game nu a fost deloc usor, insa ma bucur ca am reusit sa gestionez momentul.

Anul trecut nu a fost usor pentru mine, eram afectata de accidentari. Am fost decisa sa nu renunt si vreau sa multumesc echipei mele pentru ca mi-a ramas alaturi. Am continuat sa cred in mine si sa muncesc. Nu le pot multumi suficient parintilor mei pentru tot ce au facut pentru mine. A fost o calatorie lunga… poate nu atat de lunga pentru ca am doar 19 ani, dar a fost greu. Le multumesc si haideti sa continuam!“, a declarat si Andreescu la ceremonia oficială.

Cine este, de fapt, Bianca Andreescu

Bianca Vanessa Andreescu este o jucătoare de tenis din Canada, de origine română. S-a născut în Mississauga. La vârsta de șapte ani, s-a mutat în țara natală a părinților ei, România, unde a început să joace tenis. În scurt timp, sportiva s-a reîntors în Canada alături de familia sa, unde s-a antrenat la Ontario Racuet Club din Mississauga, iar la 11 ani, a început antrenamentele la Centrul Național de Antrenament din Toronto. Simona Halep a fost fost unul dintre idolii săi.

„Este foarte ambiţioasă, pentru că e şi foarte talentată. Joacă un tenis complet, iar din punct de vedere mental e o războinică. Nu se teme şi e mereu acolo în momentele importante. Cu toate acestea, încă sunt multe aspecte care trebuie îmbunătăţite”, a declarat Sylvain Bruneau, antrenorul său, la radio-canada.ro.

De la începutul carierei, jucătoarea canadiană de tenis a strâns o avere de 1.704.919 dolari, potrivit informațiilor apărute în presă în luna martie a acestui an.