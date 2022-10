Cine este, de fapt, Brigitta Gheorghe. Concurenta de la Chefi la Cuțite face parte din echipa lui Chef Scărlătescu

Brigitta Gheorghe este concurentă în sezonul 10 al emisiunii Chefi la Cuțite, de la Antena 1. Tânăra de 33 de ani face parte din echipa aurie a lui Chef Cătălin Scărlătescu. Nu multă lume știe ce carieră a avut înainte să se apuce de gastronomie.

Înainte de a alege ca pasiune bucătăria, Brigitta Gheorghe a cochetat cu muzica. Concurenta de la Chefi la Cuțite s-a născut pe 18 aprilie 1989 și a început să cânte de la vârsta de 9 ani. Brighi, pe numele ei de scenă, a absolvit cursurile unei școli de canto, deoarece și-a dorit să devină o cunoscută cântăreață.

De-a lungul timpului, ea a participat la mai multe concursuri de talente, atât în țară, cât și în Ungaria. În trecut, Brighi a participat și la Vocea României de la Pro TV.

Brigitta Gheorghe a cântat alături de Snoop Dogg

De dragul carierei muzicale, Brigitta Gheorghe s-a mutat la București. Concurenta de la Chefi la cuțite a cântat cu Sistem timp de un an. În timpul colaborării cu cei de la Hahaha Production, aceasta a cântat la diferite evenimente, chiar și la nunta Elenei Băsescu și a lui Bogdan Ionescu, din 2012. De asemenea, în anul 2002, ea a avut un duet cu Snoop Dogg și a apărut în videoclip-ul său, pentru piesa ”Play Me Like A Violin”.

Cu timpul, Brigitta Gheorghe și-a dat seama că avea așteptări prea mari de la cariera sa muzicală și, astfel a renunțat, dezamăgită. Așa că s-a îndreptat către gastronomie, iar la 24 de ani, concurenta de la Chefi la cuțite a urmat o școală de bucătari și a lucrat în mai multe restaurante din Capitală.

”Am zis că trebuie să îmi refac puțin planul în viață și mi-am dat seama că pe mine mă face foarte fericită să gătesc. Soțul meu nu înțelegea ce se întâmplă cu mine, să mă duc de pe scenă la școala de bucătari”, a declarat Brigitta Gheorghe, conform oradeaindirect.ro.

