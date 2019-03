Cine este, de fapt, Simona Petric, dansatoarea care l-a înnebunit pe Mihai Petre la Românii au talent. Ce NU s-a spus la Pro TV

Vineri seară, la ”Românii au talent”, sezonul 9, dansatoarea de salsa Simona Petric a încântat publicul și juriul cu momentul său fabulos de dans.

Simona Petric (35 de ani) s-a născut în Cugir, România, iar în prezent locuiește în Puerto Rico. Simona Santos Petric este la ora actuală singura dansatoare din lume care a câștigat trei competiții majore: Puerto Rico Salsa Open (în iulie 2011), World Latin Dance Cup (Dîn decembrie 2012) și World Salsa Summit (în februarie 2014).

A început să danseze la vârsta de 6 ani, obținând numeroase titluri naționale și internaționale la secțiunea dansuri de societate. La 14 ani, a continuat cu dansuri moderne și tematice.

Pasiunea pentru salsa a început în 2003, pe când locuia la București. Timp de patru ani, a fost coregrafă și dansatoare pentru trupa Mandinga.

În 2011, Simona s-a mutat în Puerto Rico, iar în august 2012 a fondat Sabor Ajeno Dance Academy, unde predă în prezent, potrivit protv.ro

Cum ai descoperit că ai acest talent?

Părinții mei l-au descoperit. De mică dansam prin casă și au decis să mă înscrie la cursuri de dans în orașul natal. Dansez de la vârsta de 6 ani: am făcut dans sportiv de performanță timp de 7 ani, apoi dans modern, iar în ultimii 16 ani – salsa. Nici unul dintre părinții mei nu e dansator de profesie, însă le place amândurora să danseze.

Ești căsătorită, ai copii?

Sunt căsătorită, încă nu am copii. Însă am la cursuri o mulțime de copilași pe care îi iubesc ca și cum ar fi ai mei.

Care au fost cele mai fericite momente din viața ta, pe plan personal?

Eu cred că fericirea constă în a te bucura de fiecare moment la maximum. Sunt fericită că pasiunea mea (dansul) s-a transformat într-un stil de viață și datorită acestui lucru pot călători și pot cunoaște culturi noi. Dacă ar fi să aleg un moment specific, ziua nunții cred că a fost unul dintre cele mai fericite momente.

Care sunt idolii tai sau pe cine apreciezi cel mai mult din acest domeniu?

Sunt mulți, printre ei: Tito & Tamara – Puerto Rico, Maykel Fonts – Cuba, Anita Santos Rubin – Brazilia.

Care este visul tău cel mare?

Consider că îmi trăiesc visul datorită faptului că pasiunea mea e în acelasi timp jobul meu, însă visez să am diferite sucursale ale Sabor Ajeno Dance Academy la nivel mondial și să călătoresc nonstop.

Care este motivul pentru care participi la ”Românii au talent”?

Încerc demult să revin în țară și să împărtășesc pasiunea mea cu românii mei dragi și, totodată, să-mi revăd familia. M-am mutat în Puerto Rico de 7 ani, iar ultima oara când am venit acasă a fost acum 5 ani.. Așa cum am menționat, anul trecut am trecut printr-o experiență pe care nu o doresc nimanui:

Puerto Rico a fost devastat de uraganul Maria, au fost momente extrem de grele, în care nu am putut lua legătura cu familia… ideea e că datorită dansului am putut reveni la punctul de plutire pe plan emoțional, eu și toate persoanele care au venit la cursuri.

Pentru mine, dansul e mai mult decât o pasiune, e un stil de viață, e artă, e felul meu de a mă exprima, e un cumul de emoții care pot ajunge la inimile oamenilor și îi pot influența pozitiv… iar Românii au talent este locul perfect pentru a transmite acest mesaj și totodată e un nouă provocare pentru mine.