Cine este femeia din Iași care l-a impresionat pe Papa Francisc! ”Zâmbea și zâmbea cu complicitate!”

La finalul discursului susținut la Iași, Papa Francisc a spus o poveste emoționantă, cu care a smuls aplauzele mulțimii. Suveranul Pontif a dezvăluit întâlnirea de doar câteva momente cu o bătrână care-și purta nepoțelul în brațe.

Mulțimea de oameni adunată în piața de la Palatul Culturii din Iași l-a aplaudat pe Suveranul Pontif. Conform estimărilor, circa 140 – 150 de mii de oameni au venit la Iași pentru a-l întâmpina pe Papă. Un moment însă i-a atras atenția. este vorba despre o bătrână care își ținea în brațe nepoțelul.

”Vreau să vă povestesc o experiență pe care am avut-o la intrarea în piață. Era o bătrână, o femeie destul de bătrână, o bunică. Și, în brațe, avea un nepot care nu avea mai mult de 2 luni. Când am trecut, mi l-a arătat. Zâmbea și zâmbea cu complicitate! Ca și cum mi-ar fi spus: ”uite, acum, eu pot să visez!” Pe moment, m-am emoționat și nu am avut curajul să o aduc aici, în fața voastră. De aceea vă povestesc acum. Bunicii visează când nepoții merg înainte, iar nepoții, când își trag rădăcinile din bunici!” , a spus Papa Francisc.

Ultima vizită a Suveranului se va termina la Blaj, duminică, 2 iunie. Iar în jurul orei 17, va părăsi România de pe aeroportul internaţional Sibiu.