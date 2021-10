Cine este iubita lui Musty! Fostul concurent de la ”Survivor România” se iubește cu o fostă Războinică

Fostul concurent de la „Survivor România”, Musty, se iubește de șase luni cu o fostă Războinică. După ce de-a lungul timpului s-a spus că el și Mellina ar forma un cuplu, de data aceasta secretul a fost dezvăluit! Cine este tânăra alături de care formează un cuplu?

De mai multe ori s-a speculat faptul că Musty ar forma o relație cu Mellina, fosta sa colegă din echipa Războinicilor de la ”Survivor România”. Însă, ”secretul„ a fost dezvăluit de data aceasta. Musty formează de șase luni o relație cu Alice, o altă fostă concurentă de la ”Survivor România”. (Vezi și MELLINA, REPLICI CU SUBÎNȚELES PENTRU MUSTY: „EU ȘTIAM CĂ SUNT PRIMA”)

„I-am zis de la început că nu am vrut să se afle o perioadă lungă, după care a zis să mergem la un eveniment monden. Acolo noi încă ne ascundeam și Musty nu știa că eu vreau să zic în ziua aia și la interviu eu am zis că suntem împreună. Deci eu am hotărât să zic.(…) Eu am văzut relația dintre ei și nu am simțit niciodată gelozie. Eu când am făcut cu Musty cunoștință, după am devenit apropiate și i-am spus lui Musty că îmi place foarte mult de ea”, a spus Alice la Wowbiz.

Musty: ”Noi avem și gândul ăla să ne mutăm chiar împreună, să avem un viitor”

”Noi ne gândim la multe chestii, ne punem pe masă multe variante. Ea e foarte serioasă și a avut doar câteva persoane în viața ei. Eu am trăit altă viață și ea a crezut că o să avem o relație scurtă. Din experiența mea, viața mi-a arătat că nu contează cât de mare este diferența de vârstă. Am mai avut discuții cu ea. Aproape trăim împreună. Suntem foarte mult timp împreună și pot să spun că trăim împreună. Noi avem și gândul ăla să ne mutăm chiar împreună, să avem un viitor. Eu am sentimente pentru ea. Eu i-am zis de câteva ori că o să ne căsătorim și când îmi zice da, când zice nu. O las acolo așa și aștept momentul când o să-mi zică ea”, a declarat Musty.

Sursă foto: captură video Youtube