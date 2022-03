Cine este jucătorul de polo de la Dinamo care a murit în timpul meciului cu Rapid. Andrei avea 23 de ani și nu ar fi avut probleme medicale

În cursul acestei zile, un jucător de polo de la CS Dinamo s-a stins din viață, chiar în timpul meciului cu Rapid, din Superliga de polo. Andrei avea doar 23 de ani și nu ar fi avut probleme medicale.

În cursul zilei de sâmbătă, un jucător de polo de la CS Dinamo a murit în timpul meciului cu Rapid, din Superliga de polo. Potrivit informațiilor, acestuia i s-a făcut rău, iar cadrele medicale l-au resuscitat timp de o oră. Din păcate, Andrei s-a stins din viață.

„Clubul Sportiv Dinamo este îndoliat de vestea teribilă primită în această după amiază. Cu puţin înainte de ora 12:00, în timpul meciului din Superliga de polo dintre echipele Rapid Bucureşti şi Dinamo, disputat în Bazinul Giuleşti, unul dintre jucătorii noştri a acuzat o stare de rău. Cu greu, acesta a ajuns la marginea bazinului, unde a fost ridicat, în stare de inconştienţă, de jucători de la ambele echipe. Cadrele medicale aflate la faţa locului şi cele sosite ulterior în urma apelurilor de urgenţă au încercat timp îndelungat să-l resusciteze, însă după aproximativ o oră a fost declarat decesul. Tânărul poloist făcea sport de mai bine de 15 ani şi nu avea probleme de sănătate cunoscute. Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate de această pierdere cutremurătoare. Suntem alături de familie și vom acorda tot sprijinul necesar. Dumnezeu să-l odihnească! Drum lin către îngeri!”, a anunţat clubul dinamovist pe Facebook.

Cine este jucătorul de polo de la Dinamo care a murit în timpul meciului cu Rapid

Andrei Drăghici activa ca jucător de polo în cadrul Clubului Dinamo București. Acesta avea 23 de ani și nu era cunoscut cu probleme medicale. Potrivit informațiilor, acesta ar fi suferit un AVC în timpul meciului cu Rapid, disputat în Bazinul Giulești. Incidentul a avut loc în repriza secundă a meciului. Tânărul făcea sport de mai bine de 15 ani. Andrei este fiul fostului jucător de fotbal de la FC Bihor, Cristi Drăghici.

Acesta acuzase o stare de rău și la marginea bazinului abia a putut ajunge. Jucătorii l-au ridicat, iar tânărul s-ar fi aflat, la momentul respectiv, în stare de inconștiență.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Trupul neînsuflețit al tânărului de 23 de ani a fost dus la Institutul de Medicină Legală, arată observatornews.ro.

”Antrenorii vă pot confirma din punctul de vedere al randamentului. Chiar am discutat şi am întrebat: domnule, dar avea, arăta un regres din punct de vedere al randamentului, oboseală, adaptare la efort? Nimic, din contra era din ce în ce mai ok. Au fost voci care au spus că ar fi fost şi o lovitură, o altercaţie la modul, un duel unu la unu. În sporturile acestea de contact sunt dese aceste dueluri şi că ar fi fost o lovitură în gât”, a transmis Ionuţ Popa, preşedinte FR Polo.

De asemenea, Alex Matei, președinte al CS Dinamo, a transmis faptul că Andrei Drăghici, poloistul care a murit în cursul acestei zile, era apt de meci: ”La aceste meciuri a fost desemnat un observator oficial care s-a asigurat înainte de începerea partidei că se îndeplinesc toate condiţiile legale, respectiv prezenţa ambulanţei, verificarea carnetelor de joc respectiv a vizei medicale. Eu cu Andrei am jucat în sezonul 2020-2021. A fost ultimul sezon în care am mai jucat eu în campionatul naţional. Fetiţa mea e la Dinamo, e colegă cu el”.

”Cu regret în suflet vă anunțăm faptul că jucătorul echipei CS Dinamo București, Drăghici Andrei, a încetat astăzi din viață, în timpul meciul de Superliga dintre CS Rapid și CS Dinamo, contând pentru etapa a-VII-a a returului Superligii Naționale de polo pe apă 2021-2022. Acesta și-a început cariera de sportiv la echipa CS Crișul Oradea, a evoluat pe parcurs la echipe precum CSA Steaua, Corona Sportul Studențesc și CS Dinamo. De asemena, a făcut parte din lotul național al României de juniori U17 pentru Campionatul European din anul 2015. Pe această cale transmitem sincere condoleanțe familiei pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!!”, apare în postarea de pe Facebook-ul Federației Române de Polo.

Sursă foto: Facebook