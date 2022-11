Cine este și cu ce se ocupă noua iubită a lui Alex Dobrescu. Fostul iubit al Cristinei Cioran a făcut primele declarații

Este oficial! Fostul iubit al Cristinei Cioran și noua parteneră au pus capăt tuturor întrebărilor referitoare la relația lor de iubire. Cine este, de fap, noua iubită a lui Alexandru Dobrescu, dar și din ce face bani la cei 22 de ani.

Alex Dobrescu și-a ascultat inima și a decis să facă tot ceea ce simte. La nici o lună distanță de când a pus punct relației cu actrița Cristina Cioran, bărbatul a făcut o nouă cucerire. Diana are 22 de ani și este studentă, iar în timpul liber este make-up artist.

Invitați în cadrul unei emisiuni TV, Alex Dobrescu și noua iubită au căzut de comun acord și au declarat că între ei a fost dragoste la prima vedere.

„Ea se numește Diana, e de ajuns, nu? Ne cunoaștem de ceva vreme și de mai puțină vreme ne cunoaștem mai bine.

Vezi și: PRIMELE DECLARAȚII ALE CRISTINEI CIORAN, DUPĂ CE ALEXANDRU DOBRESCU S-A AFIȘAT CU NOUA IUBITĂ: ”ȘTIU!”

Ea își dorește să machieze cunoscuți, astfel încât să îi facă necunoscuți. A fost dragoste la prima vedere”, a spus fostul iubit al Cristinei Cioran la Xtra Night Show.

Alex Dobrescu: ”Mai bine ne despărțim decât să ne căsătorim”

Referitor la fosta lui iubită și cea care urma să-i devină soție, Alex a declarat faptul că pur și simplu nu a fost să fie. Acesta a mai dezvăluit că cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate decât să se căsătorească și să construiască un viitor împreună.

„Poate e întorsătura care trebuie. Nu a fost să fie. Nu sunt niște cauze pertinente, pur și simplu am pus pe foaie, am discutat ceea ce am făcut în cei doi ani de zile, cum ar merge în următorii ani, și mai bine decât să ne căsătorim, să o luăm fiecare pe drumul lui”, a mai spus acesta.

Reamintim că Alexandru Dobrescu a fost cel care a anunțat pe rețelele de socializare că este fostul iubit al Cristinei Cioran.

Cristina Cioran: ”Fiecare merge mai departe”

Imediat după ce Alex s-a afișat cu noua iubită pe rețelele de socializare, Cristina Cioran a oferit prima reacție. Sub pretextul că fiecare are dreptul la fericire, actrița s-a abținut în a dezvolta prea mult acest subiect.

„Știu că îmi cereți un punct de vedere, deocamdată nu este cazul. Nici nu înțeleg de ce atâta interes pentru o poveste care s-a închis. Fiecare merge mai departe, fiecare are dreptul la fericire, iar eu respect foarte mult asta.

Pentru mine este importantă este Ema, sănătatea ei, viața ei, fericirea ei. Este bine, a trecut peste otită. O să ne mai auzim, dar vă mulțumesc.”, a transmis Cristina Cioran pe rețelele sociale.