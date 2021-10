Cine o înlocuiește pe Gabriela Cristea la ”Mireasa-Capriciile iubirii”, după ce vedeta s-a infectat cu COVID-19

Gabriela Cristea a fost testată pozitiv cu COVID-19, iar vedeta va trebui să stea în izolare la domiciliu în următoarea perioadă. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost înlocuită în emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”. Iată cine este noua prezentatoare a emisiunii.

După ce a fost infectată cu COVID-19, locul Gabrielei Cristea va fi ocupat de Paula Chirilă. Soția lui Tavi Clonda este nevoită să stea în izolare la domiciuliu timp de două săptămâni. Chiar dacă este vaccinată cu schema completă, vedeta a contactat temutul virus.

Paula Chirila va prezenta emisiunea ”Mireasa-Capriciile iubirii”

Cel puțin două săptămâni, Gabriela Cristea va lipsi de pe micile ecrane .Vedeta a anunțat că este infectată cu noul virus, chiar dacă este vaccinată cu schema completă. Gabriela Cristea nu a avut nevoie de internare pentru că a manifestat o formă ușoară a bolii.

Paula Chirilă este cea care va prelua frâiele proiectului ”Mireasa-Capriciile iubirii” și a declarat că are mari emoții:

“E o surpriză și pentru mine și pentru dumneavoastră. O să mă vedeți și la “Xtra Night Show” și aici. Nu e ușor să iei din mers, fie chiar temporar, frâiele unui proiect deja început, mă încearcă niște emoții.

Traversăm vremuri atipice, pe care nu le-am mai trăit și pe care sperăm să nu le mai trăim. Care ne lovesc când nu ne așteptăm și Gabriela traversează și ea o perioadă care sperăm să treacă ușor peste ea și peste familia ei și să o vedem în poziția ei de prezentator. A făcut COVID-19, ne pare rău, este o situație neprevăzută”, a spus Paula Chirilă la Antena Stars.

Prezentatoarea TV s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși este vaccinată cu schema completă, mai exact cu vaccinul Pfizer. Primele simptome au apărut miercuri, chiar în timpul emisiunii ”Mireasa-Capriciile iubirii”:

”Încă de aseară am început să-mi pierd vocea și spre final de emisiune am început să-mi ardă urechile. M-am dus acasă, m-am testat, am ieșit negativă, am luat niște medicamente și de dimineață parcă trecuse tramvaiul peste mine. Aveam starea de gripă accentuată, nu vorbesc foarte bine, am nasul înfundat și am frisoane. N-am febră foarte mare. Astăzi m-am testat într-un centru și sunt pozitivă.

Tavi este negativ, dacă eram amândoi bolnavi nu era ce trebuie, fetele sunt și ele negative, aștept să mă sune DSP-ul. Nu știu de unde l-am luat, nu știu cât o să lipsesc, cred că 14 de zile, dar pentru că sunt vaccinată, cred că revin mai repede”, a mărturisit și Gabriela Cristea, la ”Mireasa – Capriciile iubirii”

