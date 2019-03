„Ciobi” își pune elevii în gardă: „Acest play- out va fi cel mai disputat play-out de până acum!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat în cadrul unei conferințe de presă că speră ca elevii săi să fi trecut peste dezamăgirea ratării play-off-ului și să înceapă în forță acest play-out pentru a fi scutiți de emoțiile retrogradării.

„Ciobi” anticipează un play-out foarte disputat având în vedere echilibrul și diferența foarte mică de puncte care există de la primul până la ultimul loc.

„S-a terminat campionatul regular. Am terminat pe poziţia a 7-a, o clasare care din păcate nu ne dă posibilitatea să mergem în play-off. Pot spune însă că este o poziţie care ne dă speranţe pentru play-out. Ne-am dorit foarte mult să accedem în play-off, însă, ştiţi foarte bine, ultimul joc nu a ieşit aşa cum ne-am fi dorit. Cel mai important lucru este să uităm cât mai repede acest joc. Începem un nou campionat pentru noi, un play-out foarte disputat, cu echipe foarte bune. Cel mai important lucru este ca noi să ne revenim după acest şoc pe care l-am avut, pentru că nu este uşor să treci uşor peste un rezultat negativ. Asta am discutat şi cu jucătorii în vestiar și le-am spus: am făcut lucruri frumoase, am terminat pe poziția a șaptea, dar trebuie să uităm cât mai repede ce s-a întâmplat şi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, pentru că acest play- out va fi cel mai disputat play-out de până acum. Vor fi foarte multe echipe echilibrate valoric”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Moldovenii vor debuta în play-out luni de la ora 17:30 pe teren propriu cu Chiajna.