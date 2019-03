„Ciobi”, își pune jucătorii la zid după eșecul de la Voluntari: „Trebuie să ne trezim!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani, a fost extrem de dezamăgit de rezultatul de la Voluntari, scor 1-2.

Tehnicianul a spus că victoria ilfovenilor este meritată după aspectul jocului și a afirmat că elevii săi nu ar fi meritat niciun punct pentru felul în care s-au prezentat.

„Rezultatul este unul catastrofal pentru noi. Este inadmisibil să primești gol în minutul 90, a fost o lipsă de marcaj. Sunt dezamăgit pentru că de trei meciuri nu reușim să câștigăm. Suntem într-o perioadă mai grea, dar nu este o dramă. Mai sunt 12 jocuri, chiar dacă distanță dintre noi și ocupanta locului de baraj s-a diminuat. Va trebui să punem capul în pământ, să fim umili, pentru că altfel vom avea probleme. Am făcut greşeli defensive mari, nu am avut de altfel stabilitate defensivă. Nu reuşim să marcăm la situaţiile pe care ni le creăm, dar cel mai grav este că în minutul 90 îţi pierzi marcajul. Este o situaţie dificilă, nu complicată. Nu cred că este un blocaj psihic, dar în orice caz nu putem să ne mai gândim că ratarea play-off-ului ne-a afectat atât de tare încât să nu câştigam. Felicit echipa gazdă, o echipă bună, ştiam de altfel că sunt o echipă bună. Am încercat să schimb sistemul pentru că în 4-2-3-1 nu a fost ceea ce mi-am dorit eu. În 4-3-3 am avut mai multe spaţii. Încă o dată: este nepermis! Apărătorii mei fără marcaj…Nimic nu e pierdut, dar trebuie să ne trezim, asta e clar”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei de la Voluntari.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a acumulat 17 puncte, a egalat FC Hermannstadt la puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de FC Botoșani, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu intrând serios în hora retrogradării.