„Ciobi”: „Nu am renunțat la visul nostru!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani s-a arătat dezamăgit după remiza cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-1 dar crede că elevii săi au puterea de face un meci foarte bun împotriva Viitorului.

„Nu am renunțat la visul nostru. Am vorbit cu jucătorii în vestiar, mai avem un joc de jucat, mai avem o finală. Mergem să câștigăm la Viitorul. Nu va fi ușor. Este o echipă foarte bună dar mergem să ne jucăm șansa. Mai avem o șansă, mergem să o jucăm. Va fi un meci care pe care. Așa cum am câștigat la Sepsi, la Chiajna, la Dinamo, mergem să batem și la Viitorul. Ne vom mobiliza, ne vom antrena bine și mergem să ne jucăm șansa”, a declarat Liviu Ciobotariu.

După remiza cu Gaz Metan, FC Botoșani se află pe locul 6 cu 36 de puncte.

FC Botoșani va juca meciul decisiv pentru accederea în play-off în ultima etapă a acestui sezon regular la Ovidiu cu Viitorul Constanța. Până la această oră cei de la lpf.ro nu au anunțat programul etapei viitoare însă mai mult ca sigur că meciurile echipelor implicate în luptă directă pentru ultimul loc de play-off vor avea loc la aceeași oră.

Rezultate etapa a XXV-a:

Sepsi – FC Viitorul 0-0

Astra Giurgiu – Hermannstadt 1-0

Poli Iași – CFR Cluj 0-1

Dunărea Călărași – Dinamo 0-0

FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș 1-1

FCSB – „U“ Craiova 3-2

Luni, 25 februarie

ora 20.00: Concordia Chiajna – FC Voluntari

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 25 14 9 2 38-16 51

2 FCSB 25 14 6 5 47-27 48

3 CSU Craiova 25 13 6 6 42-22 45

4 Astra Giurgiu 25 10 9 6 34-22 39

5 Sepsi 25 10 7 8 32-24 37

6 FC Botoșani 25 9 9 7 31-32 36

7 FC Viitorul 25 10 5 10 25-27 35

8 Poli Iași 25 10 4 11 28-36 34

9 Gaz Metan Mediaș 25 7 9 9 25-32 30

10 FC Hermannstadt 25 8 5 12 23-28 29

11 Dinamo București 25 7 8 10 27-35 29

12 Dunărea Călărași 25 4 11 10 16-25 23

13 Concordia Chiajna 24 4 6 14 17-40 18

14 FC Voluntari 24 3 8 13 25-43 17