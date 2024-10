Ciocoliva românească, la un pas să detroneze ciocolata Dubai! Este noul trend în materie de desert

A apărut un nou trend în materie de desert, după ciocolata Dubai, preparatul care a devenit celebru în întreaga lume! Ciocoliva românească a început să acapareze deja mediul online! Ce este, dar și din ce ingrediente se face? Vă oferim toate detaliile!

Începem prin a preciza faptul că acest desert românesc este considerat unic! Este o concurență serioasă pentru ciocolata Dubai, produsul care a devenit viral pe rețelele de socializare în ultima vreme. Chiar dacă nu la fel de populară, ciocoliva are o combinație delicioasă de ingrediente.

Ciocoliva a fost inventată de doi români care au afaceri în Glasgow, Scoția. Ei dețin acolo un magazin cu preparate tradiționale. Au profitat de notorietatea ciocolatei Dubai și au început să își promoveze și ei desertul pe rețelele de socializare. Probabil că vă întrebați care sunt ingredientele de bază. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre o combinație între nuci și terci dulce. România este cunoscută peste hotare și pentru legendele din jurul Transilvaniei, motiv pentru care îl regăsim pe Dracula pe ambalaj. De asemenea, produsul este decorat cu bomboane delicioase și colorate.

Dani și Alex au vrut să vină cu ceva nou pe piață, iar așa a luat naștere acest desert care se găsește la Transylvania Shop and Coffee. Cei doi vor să extindă afacerea și în România, dorind să dea start unui nou trend în materie de desert, potrivit stiridiaspora.ro.

„România, here we go! Ne întoarcem acasă cu Ciocoliva noastră! (…) Hai să facem un nou trend în lume și să cucerim mapamondul cu cel mai tare desert al românilor! Vă mulțumim enorm pentru suportul acordat și vă iubim din toată inima. Haidei să facem din Ciocoliva un nou trend în lume cu unul dintre cele mai bune dulciuri ale României. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și vă iubim atât de mult”, au transmis cei doi pe Facebook.